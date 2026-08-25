החלום הגדול נגוז ברגע האחרון: הפועל באר-שבע לא הצליחה להעפיל לראשונה בתולדותיה לליגת האלופות. אלופת ישראל הגיעה לגומלין באזרבייג'אן עם יתרון 1:2 מהמשחק הראשון, אך הפסידה הערב 5:2 לסבאח בהארכה ו-6:4 בסיכום שני המפגשים. החבורה של רן קוז'וך הייתה רחוקה משחק אחד בלבד מהישג היסטורי, אבל נעצרה על סף הכניסה לבמה הגדולה ביותר של הכדורגל האירופי. למרות האכזבה, העונה האירופית של באר-שבע רחוקה מלהסתיים. בעקבות הגעתה לפלייאוף ליגת האלופות היא תנשור ישירות לשלב הליגה של הליגה האירופית, ללא צורך במשחקי מוקדמות נוספים.