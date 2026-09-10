הפרקליטות החליטה לסגור היום (חמישי) מחוסר ראיות את התיק נגד המוזיקאי יובל וילנר , שנחשד באונס שי לי עטרי ונעמה שחר. עו"ד משה וייס, שמייצג את וילנר, מסר בתגובה: "מברכים על החלטת הפרקליטות. אמת יש רק אחת והאמת יצאה לאור". מנגד, שי לי עטרי מתחה ביקורת על ההחלטה ואמרה ש"ישראל מלמדת אנסים איפה נמצאים החורים שדרכם אפשר לברוח"

גלריה יובל וילנר

בתגובה המלאה של עטרי להחלטה לסגור את התיק נאמר: ״היום הודיעו שהפרקליטות מתכוונת לסגור שוב פעם את התיק נגד יובל וילנר. לא כי נקבע שלא נאנסתי על ידו ולא כי הוכח שהוא חף מפשע, אלא כי אחרי כל השנים שעברו, לדעתם אין מספיק ראיות כדי להביא אותו למשפט. גם בפרקליטות אומרים שתיקים שיש בהם חשד לסם אונס קשים מאוד להוכחה. וכאן עוד נאלצנו להילחם כדי שהתיק בכלל ייפתח מחדש, ורק בפעם השנייה הצליחו לאתר עדים - אחרי שהחשוד כבר הספיק להחתים אותם, באמצעות עורך דינו, על תצהירים משפטיים עוד לפני שנקראו לחקירה.

"השנים עברו, הראיות נפגעו, טעויות נעשו, ובסוף מי שמשלמת עליהן היא הנפגעת. חוסר בראיות הוא לא הוכחה שלא הייתה עבירה. והחור בזיכרון שלי הוא לא הוכחה להסכמה. להפך: הדבר שנלקח ממני באותו לילה - היכולת לזכור - הפך עכשיו גם לדבר שמונע ממני צדק. אם זאת השיטה, ישראל לא רק 'מתקשה' להעמיד אנסים לדין, היא מלמדת אותם בדיוק איפה נמצאים החורים שדרכם אפשר לברוח״.

נעמה שחר ושי לי עטרי ( צילום: קובי קואנקס, אביגיל עוזי )

מדובר בפרשה שהחלה בשנת 2022, אז הגישה עטרי תלונה במשטרה על אונס שלטענתה ביצע נגדה וילנר ב-2011, כשהיו סטודנטים בבית הספר למוזיקה רימון. באותה שנה ליווה וילנר את עטרי בתחרות "שירימון". חקירה נפתחה, אך הפרקליטות סגרה את התיק מחוסר ראיות.

לפני כמה חודשים נפתח התיק על רקע ממצאים חדשים ועדויות נוספות, ואליו הצטרף תיק נוסף: נעמה שחר התלוננה שווילנר תקף אותה מינית ב-2022 לאחר בילוי משותף בבר. לדבריה היא חשה ברע וביקשה לנוח על הספה שלו, אך הוא שכנע אותה לעבור למיטתו. שם, לטענתה, תקף אותה מינית בזמן שהיא לא בשליטה מלאה, וחלקים מהאירוע אינם זכורים לה כלל. שחר הוסיפה כי לא חוותה מעולם תחושה דומה לאחר שתיית אלכוהול, וחשדה שניתן לה סם אונס, אם כי המשטרה ציינה שאין בשלב זה חשד לכך.

לאחר שהות ממושכת בברלין, נעצר וילנר עם נחיתתו בישראל. במהלך חקירתו עומת עם שחר, מה שלטענת החוקרים חיזק את החשד נגדו, בין השאר בשל הודאתו של וילנר עצמו ב"חוסר סנכרון" בשאלת ההסכמה. שמו של וילנר הותר לפרסום לאחר מאבק ממושך שניהלה עטרי.