מצאו אותו מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב-מערכתית, ונאלצו לקבוע את מותו בזירה. נהג האוטובוס, כבן 50, נפצע באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים הלל יפה בחדרה.

מצאו אותו מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב-מערכתית, ונאלצו לקבוע את מותו בזירה. נהג האוטובוס, כבן 50, נפצע באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים הלל יפה בחדרה.