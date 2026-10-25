רוכב קורקינט חשמלי כבן 25 נהרג הערב (ראשון) מפגיעת אוטובוס בכביש 4, סמוך לאור עקיבא. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירת תאונת הדרכים מצאו אותו מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב-מערכתית, ונאלצו לקבוע את מותו בזירה. נהג האוטובוס, כבן 50, נפצע באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים הלל יפה בחדרה.
ידידיה אזולאי, חובש ביחידת האופנועים של מד"א, ורועי גימפוביץ ויוסף פרידמן סיפרו כי "כשהגענו למקום הבחנו ברוכב הגלגינוע כשהוא שכוב בצד הכביש מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה וסובל מחבלה רב מערכתית לאחר שנפגע מאוטובוס במהלך רכיבה. ביצענו בדיקות רפואיות אך הפציעה שלו הייתה קריטית ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו בזירה. בנוסף הענקנו טיפול רפואי ופינינו לבית החולים את נהג האוטובוס במצב קל".
התאונה מצטרפת לסוף שבוע קטלני בכבישים: אתמול בערב גבר כבן 35 נהרג בתאונת דרכים בין משאית לרכב פרטי בכביש 465, סמוך לכפר עאבוד שבאזור רמאללה. חובשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע במקום את מותו, והעניקו טיפול רפואי לשני פצועים נוספים, גבר כבן 30 במצב בינוני עם חבלות בגופו ופצוע נוסף במצב קל שפונו לבית חולים על-ידי הסהר האדום.
בתאונה נוספת שאירעה אמש שני צעירים כבני 18 נהרגו בתאונת דרכים בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 6678, סמוך לקיבוץ שדה אליהו שבאזור בית שאן. צוות מד"א שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותם במקום, והעניק טיפול רפואי לשלושה פצועים, בהם צעירה כבת 25 במצב בינוני ושני פצועים באורח קל.