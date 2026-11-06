באוקטובר 2024 קיבל עובד בחברת השקעות גדולה בניו יורק הודעה שנראתה כאילו נשלחה מהמנכ"ל שלו. "אנחנו צריכים לצרף אותך לעסקה שעליה אנחנו עובדים", נכתב בה. "החברות המעורבות דורשות שתחתום על הסכם סודיות". העובד התבקש להתקשר לעורך דין ממשרד גדול, שלכאורה טיפל בעסקה החשאית. אלא שהמנכ"ל ועורך הדין היו מתחזים, והעסקה כולה לא הייתה קיימת. העובד כבר אישר העברה של 2.85 מיליון דולר, אבל מחלקת התפעול של החברה עצרה את התשלום ברגע האחרון.

במקרים אחרים ההונאה הצליחה. לפי כתב אישום שנחשף אמש (חמישי) בבית המשפט במנהטן, רשת בינלאומית הצליחה לגנוב לפחות 129 מיליון דולר מחברות ברחבי העולם באמצעות טכנולוגיה מתקדמת לחיקוי קולות ופנים. שלושה בני אדם מואשמים בפרשה, ובהם שני ישראלים: שרון חזן (54) וגיא שטרית (42), שמתגורר גם באיחוד האמירויות. הנאשם השלישי הוא ג'ייקוב סול (41), המתגורר בספרד ובבריטניה.

גלריה גיא שטרית אישום ארה"ב הונאה בינה מלאכותית ( צילום: מתוך לינקדאין )

על פי התביעה, השלושה ושותפיהם איתרו עובדים שהיו מוסמכים להעביר סכומי כסף גדולים, והתחזו למנכ"לים שלהם באמצעות בינה מלאכותית. לעיתים שלחו הודעות באמצעות מערכות חתימה אלקטרוניות דוגמת DocuSign, ובהמשך חיקו את קולות המנהלים, ולעיתים גם את פניהם, בשיחות טלפון ווידאו. העובדים נשלחו להתייעץ עם עורכי דין מפירמות בינלאומיות מובילות, שגם הם היו מתחזים, והונחו להעביר מיליוני דולרים לחשבונות שנשלטו בידי הרשת.

"אני מספר אחת בעולם בהלבנת כספים"

אחד הנאשמים הוא שרון חזן, שהשתמש לפי התביעה בכינויים "סופרמן מזומנים" (Superman Cash), "משימה בלתי אפשרית", "Fat Boy" או פשוט "רון". חזן, שלפי כתב האישום עסק בעיקר בהלבנת כספי ההונאה, לא הצטנע במיוחד כשדיבר על כישוריו. הוא התרברב בפני אחרים כי הוא מלבין כספים מאז 1994, כי בשלוש השנים האחרונות בלבד הלבין יותר מ-400 מיליון דולר, וכי בקרב מלביני הכספים המקצועיים הוא "מספר אחת בעולם". זו אינה ההסתבכות הראשונה עבורו עם החוק האמריקני: ב-2008 כבר הורשע בבית המשפט הפדרלי בניו יורק בקשירת קשר לביצוע הונאת בנק.

ברישומי החברות בבריטניה מופיע חזן כמי ששימש דירקטור בחברת Get Media Services, שנרשמה ב-2020 ופעלה בתחום ייעוץ טכנולוגיות המידע. כתובתו אז הייתה בתל אביב. החברה פורקה ב-2021.

מרצדס חדשה בכל שנה ומחשב ב-200 אלף דולר

הנאשם הישראלי השני, גיא שטרית, פעל בעולם השיווק הדיגיטלי כמייסד ומנכ"ל חברת Over The Top SEO. באתר החברה הוא מתאר את עצמו כיזם מצליח שמאחוריו פעילות בינלאומית, ובין תחומי עיסוקיו גם אבטחת סייבר ובינה מלאכותית. במרץ השנה אף הודיעה החברה על השקת חטיבה שתסייע לעסקים לשפר את נוכחותם בתשובות של מערכות בינה מלאכותית כמו ChatGPT וג'מיני.

גיא שטרית אישום ארה"ב הונאה בינה מלאכותית ( צילום: מתוך לינקדאין )

בעבר הרבה שטרית לדבר בתקשורת על הצלחתו ועל אורח החיים שהוא מאפשר לעצמו. בריאיון לאתר הלייפסטייל JustLuxe ב-2017 סיפר שהוא נוהג במרצדס S65 AMG בשווי כ-296 אלף דולר. "מרצדס תמיד הייתה החברה הכי טובה שלי, אז אני קונה אחת חדשה בכל שנה", אמר.

הוא גם סיפר על רולקס מוזהב עתיק שהוא שומר לאירועים מיוחדים, אוסף שמות מתחם באינטרנט ששוויו לדבריו יותר מ-25 מיליון דולר, וטיסות במחלקה ראשונה או במטוס פרטי כשיש צורך דחוף. בביתו, כך תיאר, היו מחשב בהתאמה אישית בשווי 200 אלף דולר עם שישה מסכים, בריכה נסתרת שנראית כמו רצפה רגילה, חדר כושר, סאונות וקולנוע ביתי עם מסך ענק.

"לעולם אל תפחד להוציא כסף. זו הדרך היחידה לעשות כסף", הייתה העצה שנתן אז ליזמים צעירים. בריאיון אחר, שפורסם ב-2019, סיפר שטרית כי אביו קנה לו מחשב ראשון כשהיה בן תשע, וכי כך גילה שאינו זקוק לבית הספר כדי ללמוד על העולם. כשנשאל מהם העקרונות שמנחים אותו בעסקים, השיב בין היתר: "לכל מערכת יש כללים. מי שמנסה לעקוף אותם מסתבך. צריך לפעול לפי הכללים ולהשתמש בהם לטובתך".

תסריט שיחה שנועד למנוע חשדות

הנאשם השלישי, סול, שכונה גם "סבה קלארק" ו"רוקי בלבואה", התמחה לפי התביעה בהתחזות לעורכי דין בריטים. החוקרים מצאו אצלו תסריט בכתב יד שכותרתו "שיחת עורך דין", ובו הוראות כיצד לשכנע עובדים להעביר כספים בלי להתייעץ עם איש.

( צילום: התמונה נוצרה באמצעות בינה מלאכותית )

התסריט כלל הסבר שלפיו החברה המיועדת לרכישה נסחרת בבורסה, ולכן חשיפת העסקה עלולה לעורר חשדות למסחר במידע פנים. אם עובד שאל מדוע עמיתיו אינם יודעים על העסקה, המתחזה היה אמור להסביר שהם פשוט טרם חתמו על הסכמי סודיות.

בין הקורבנות, לפי כתב האישום, מערכת בתי חולים במיזורי שאיבדה 4.83 מיליון דולר, בנק ברוד איילנד שממנו נגנבו 2.68 מיליון דולר, ומערכת בתי חולים בקליפורניה שאיבדה כמעט שלושה מיליון דולר. חברת פינטק בריטית הפסידה 11.58 מיליון דולר, חברת קרנות נאמנות במסצ'וסטס 4.64 מיליון דולר, ואפילו יצרנית מזון לחיות מחמד בפלורידה נפלה בפח והעבירה 5.24 מיליון דולר.

הכספים הועברו לחשבונות בנק בארה"ב, ספרד, פורטוגל, יוון, איחוד האמירויות, סינגפור, אוסטריה, סלובקיה וסין. משם הומרו למטבעות קריפטוגרפיים, בניסיון לטשטש את מקורם ולחלק אותם בין חברי הרשת.

שלושת הנאשמים נעצרו בחודשים האחרונים: סול בספרד ביוני, חזן בספרד באוגוסט ושטרית בבריטניה בספטמבר. ארה"ב כבר הגישה בקשות להסגרתם, והן עדיין ממתינות להכרעה. כל אחד מהם מואשם בשבע עבירות, ובהן הונאה, גניבת זהות והלבנת הון. על חלק מהעבירות קבוע עונש מרבי של 20 שנות מאסר.