מכלית נפט גדולה התנגשה בספינת תיירים שעגנה בנהר המיסיסיפי בניו אורלינס שבארה"ב, וגרמה להתהפכותה ולשקיעתה החלקית במים. על סיפון הספינה, American Heritage, היו כ-130 נוסעים ואנשי צוות נוספים. תיעודים דרמטיים מזירת התאונה, סמוך לרובע הצרפתי המפורסם בעיר, מראים נוסעים בחגורות הצלה במי הנהר ואחרים מנסים להיחלץ מהספינה המוטה על צדה. לפי הדיווחים, המכלית פגעה בספינת התיירים כשעתיים לאחר שעגנה בנמל. חברת American Cruise Lines הודיעה כי הנוסעים ואנשי הצוות פונו, אך בשלב זה לא ברור אם אותרו כל מי שהיו על הסיפון ומה מצבם. כוחות גדולים של משמר החופים ושירותי ההצלה פועלים בזירה, ונסיבות ההתנגשות נחקרות.