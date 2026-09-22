כשנה אחרי שמתן אנגרסט הוחזר מהשבי, ושנתיים אחרי שענת וחגי ליוו את בתם עדי לגיוס, היום (שלישי) הגיע תורה של המשפחה ללוות את הבן אופיר לבקו"ם - והפעם בהרכב מלא. "התפללנו שנזכה ללוות את אופיר, כשמתן לצידו".

גלריה "לא מצליחים לעצור את הדמעות". משפחת אנגרסט ( צילום: באדיבות המשפחה )

אופיר אנגרסט, אחיו של מתן שחזר מהשבי ומי שהוביל את המאבק לשחרורו בעת שלמד בתיכון, התגייס היום לשירות משמעותי ומסווג. "אופיר הוא הילד השלישי שאנחנו מגייסים בגאווה גדולה לשרת את המדינה שעליה התחנכנו ושאותה חינכנו להגן ולשמור", אמרה ענת. "עם עדי היינו לפני שנתיים באותו מעמד עם לב שבור, והתפללנו שנזכה ללוות את אופיר כשמתן לצידו, להחזיר את האמון במדינה ובצבא יחד עם חזרתו של מתן".

בפוסט שפרסמה באינסטגרם כתבה ענת לבנה: "לפני שנתיים, גייסנו את עדי עם כאב עצום בלב. מתן לא היה איתנו כבר 10 חודשים. כל כך קיווינו שאיתך זה יהיה אחרת, והיום זה קורה. כולנו כאן מלווים אותך ולא מצליחים לעצור את הדמעות, עוד מעכלים כל מעמד משפחתי שכזה".

עבור המשפחה, גם הגיוס השמח מציף פחדים מהשנתיים שבהן מתן לא היה בבית. "יש פחדים וטריגרים. עוד לא עברה שנה מאז שמתן חזר, ולעבור שוב לילה עם מיטה ריקה זה לא פשוט", סיפרה ענת. "אבל זו דאגה נורמלית, כמו דאגה של כל אמא ששולחת ילד לצבא. זה לא דומה בכלל לחרדה לילד שסובל ונמצא בסכנת חיים מיידית במשך שנתיים רצופות".

אופיר בבקו"ם ( צילום: באדיבות המשפחה )

לפני שנתיים בעת הגיוס של האחות עדי ( צילום: באדיבות המשפחה )

גם עבור מתן, המפגש המחודש עם אחיו הצעיר היה מפגש עם נער שהשתנה בזמן שהיה בשבי. אופיר היה בן 15 כשמתן נחטף. "הוא זכר את אחיו הקטן עולה לתיכון, ומה שהעסיק אותו כמו כל ילד בגיל הזה. לאיזו מגמה יתקבל ועם איזה חברים יהיה בכיתה", סיפרה ענת. "ופתאום הוא פגש אותו בקפיצה של כמה שנים קדימה, עם בגרות וערכים. אח בוגר שמזמן הוא כבר חבר בנפש שלו".

לדבריה, מתן "גאה בו מאוד". בפוסט לבנה סיכמה ענת: "אופירי שלנו, אתה יוצא לדרך, מצויד בלב הענק שלך, שעכשיו הוא גם שלך. בערכים שלך, ועם הידיעה שתמיד נהיה מאחוריך. גאים בך עד השמיים ילד". אופיר, שהוביל במשך יותר משנתיים את המאבק להשבת אחיו לצד יתר החטופים, קיבל תעודת הוקרה על המאמצים שניהל במהלך לימודיו בתיכון. הוא השתתף לא פעם בוועדות הכנסת, זעק את קולו של מתן ואף השמיע הקלטות שלו מהשבי.