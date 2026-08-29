נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי התייחס לתקיפה הרוסית במחוז בוצ'ה במהלך הלילה, שבה נהרגו 27 בני אדם, וכתב ברשת X כי "מחסן נפגע, ולאחר מכן אירע פיצוץ משני. למרבה הצער, התשתית שמסביב ספגה נזק משמעותי - ונפגעו מבני מגורים, וכן בית אבות לקשישים ולאנשים עם מוגבלויות". הוא המשיך וכתב כי "מי שאפשרו לדבר לקרות חייבים לתת את הדין על החלטותיהם. חוקרים מהמשטרה הלאומית ומשרות הביטחון של אוקראינה מנהלים חקירה טרום-משפטית, ונפתחו הליכים פליליים בחשד לרשלנות פושעת. ישנם תקנות קיימות – אין לאחסן תחמושת ליד בתים או אזורי מגורים אחרים. מסקנות מתאימות בוודאי יוסקו".