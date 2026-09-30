ניסיון חטיפת הישראלים בטיסת פליי דובאי לא אמור להשפיע על יחסי ירושלים-ריאד. היעד של המטוס לא היה סעודיה וככל הידוע, המחבל לא רצה לרסק את המטוס על אדמת הממלכה. הוא למעשה ניסה להשתלט על המטוס רק מעל ירדן. על טיב היחסים בין המדינות ניתן ללמוד מכך שלאורך כל האירוע - המוסד עמד בקשר שוטף עם הסעודים.

גלריה הנוסעים הישראלים בשדה התעופה בסעודיה ( צילום: AFP PHOTO / Courtesy Of An Anonymous Source )

הסעודים מילאו תפקיד חשוב וחיובי בליווי המטוס ובקליטתו בשדה התעופה שלהם. הם העניקו יחס חיובי מאוד לנוסעים הישראלים ודאגו להם לאוכל ולטיפול רפואי. הנוסעים העידו כי היחס אליהם היה נפלא - וזה דבר חשוב שאין לראות כמובן מאליו.

עם זאת, הסעודים סירבו בתוקף לאפשר למטוסי הרקולס של חיל האוויר לנחות בסעודיה כדי לחלץ את הישראלים. זה כבר היה יותר מדי בשבילם והיה נתפס כמהלך של נורמליזציה בעת הזאת. אבל מאחורי הקלעים, המוסד כמעט והצליח לשכנע אותם לאפשר למטוס ישראלי לבן ללא זיהוי לנחות בטאבוק. בסופו של דבר המטוס הזה לא נדרש, לאחר שכל הנוסעים השתכנעו לעלות על טיסת החילוץ של פליי דובאי.

בכיר ישראלי אמר כי שליחת מטוס ישראלי, שלבטח היה מצולם, זה יותר מדי בשביל סעודיה. "הדבר גם מעיד שבסעודיה, או לפחות דעת הקהל, עדיין לא מוכנים לנוכחות או חיבור גלוי לישראל. הממלכה נהנית עכשיו מחיבור ביטחוני בדמות 'פילגש' ובכך לא משלמת שום מחיר ורק מרוויחה. ישראל אם תהיה חכמה תדע לנצל ולהרוויח גם רווח מדיני מהחיבור הביטחוני".

( צילום: AP, רויטרס / Brendan McDermid )

לאורך כל התקופה מאז 7 באוקטובר, סעודיה מאפשרת למטוסי פליי דובאי לטוס מעליה בדרכם לישראל ומישראל למפרץ. בכיר ישראלי אמר שהאירוע כבר חיזק את היחסים, בכך שאפשרו למטוס עם 180 ישראלים לנחות שם - וזו נקודת זכות שהסעודים טיפלו יפה בנוסעים הישראלים.