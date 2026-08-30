פרקליטות מחוז דרום הגישה כתב אישום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד שלושה צעירים, בני 18-19, בגין שוד אלים של נהג מונית בנסיעה על כביש 31 לכיוון באר שבע. השלושה, תושבי אבו תלול, בני ברק וקריית אתא, נאשמים בעבירות של ניסיון שוד בנסיבות מחמירות וסיכון חיי אדם בנתיב תחבורה. על פי כתב האישום, במהלך הנסיעה ב-8 באוגוסט, בעת שהמונית נסעה בכביש במהירות של כ-100 קמ"ש, תקפו שניים מהנאשמים את הנהג באגרופים ואף חנקו אותו, תוך שהוא מנסה להמשיך בנהיגה ולהדוף את התקיפה. הנהג הסיט את המונית לעבר גדר ההפרדה מבטון והתנגש בה. לאחר ההתנגשות ניסה הנהג להימלט מהמונית, אולם שניים מהנאשמים המשיכו להכותו.