בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את רואי קוזין, האנליסט הראשי של חברת "יוטרייד", בעבירות רבות של סיוע לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שבמסגרתן גויסו כ-77 מיליון שקל מכ-600 לקוחות החברה. בהתאם להסדר טיעון שגובש בין הצדדים, קוזין הודה במעשים. במסגרת ההסדר יעתרו הצדדים להטיל עליו 22 חודשי מאסר בפועל וקנס בסך 25 אלף שקל. לפי האישום, במסגרת גיוס הלקוחות הוצגו להם מצגי שווא והוסתר מהם מידע מהותי בנוגע לפעילות החברה. בין היתר, הוצגו ללקוחות נתונים כוזבים ביחס לתשואות שהניבה פעילות המסחר, אף שקוזין ידע כי הנתונים אינם משקפים את ביצועי החברה בפועל.