3 שנים לטבח 7 באוקטובר: עפרי ביבס, שגיסתה שירי ושני אחייניה אריאל וכפיר, נחטפו ב-7 באוקטובר ונרצחו, מתחה היום (רביעי) ביקורת חריפה על הממשלה על כך שלא הקימה ועדת חקירה ממלכתית - והגדירה זאת כ"בריחה מאחריות". הדברים נאמרו במהלך אירוע שערך משרד החוץ לשגרירים זרים. על פי גורמים שנכחו במקום, שר החוץ גדעון סער הובך למשמע הביקורת.

גלריה "בריחה מאחריות". עפרי ביבס

ירדן, שירי, אריאל וכפיר ביבס ( צילום: מתוך האינסטגרם )

ביבס דיברה על המושג אחריות והבהירה שהיא מתכוונת גם לאחריות ישראלית וגם בינלאומית שצריכה להיות, כדי שדבר כזה לא יקרה שוב ושילדים לא יהיו קורבנות של טרור.

באירוע השתתפו 100 שגרירים ודיפלומטים זרים, שר החוץ גדעון סער וסגן נשיא פרגוואי פדרו אליאנה. משרד החוץ הזמין לאירוע את שגריר סין, מדינה שתמכה בחמאס, אך לא את הדיפלומטית הבכירה של טאיוואן בישראל, אבבי לי, שלאורך המלחמה תמכה בישראל באופן מלא וגם תרמה כסף לגופים רבים.

במסגרת האירוע הוצגה תערוכת צילומים, הוקרן סרטון על משפחת ביבס והשגרירים קיבלו את ספר הצילומים "ביום השביעי" (On the Seventh Day) של שלומי אמסלם.

שר החוץ סער דיבר גם הוא והתייחס לטבח: "האירוע לא היה 'התנגדות' או 'מבצע צבאי', אלא ברבריות של רצח עם. זה היה הטבח הגדול ביותר ביהודים מאז השואה. היה הבדל יסודי אחד, לא הכוונה. היכולת. אילו הייתה לחמאס היכולת לרצוח כל יהודי בישראל, הוא היה עושה זאת. אנחנו עצרנו אותם".

שר החוץ, גדעון סער בציון שלוש השנים לשבעה באוקטובר ( צילום: משרד חוץ )

על האיום האזורי והעולמי על ישראל, אמר כי "חמאס, איראן, חיזבאללה והחות'ים ממשיכים לקרוא בגלוי לחיסול ישראל, וקריאות אלו זולגות גם לערי המערב. בטהרן, שעון סופר לאחור עד להשמדת ישראל. אנחנו שומעים קריאות 'מוות לישראל' מאיראן, מחיזבאללה ומהחות'ים, ואנחנו מתחילים לשמוע אותן גם ברחובות ערי המערב".

סער העביר ​ביקורת על הקהילה הבינלאומית, "שבמקום לסייע בהסרת האיום, חלק מהעולם מטיל מגבלות וסנקציות על ישראל, מבלי לענות על השאלה 'מה הייתה עושה הממשלה שלכם אילו אלפי מחבלים היו חוצים את גבולכם, רוצחים משפחות, אונסים נשים, שורפים אנשים חיים וחוטפים את ילדיכם?' האם הייתם מאפשרים למדינות הטרור האלה לשבת ממש מעבר לגבולכם ולחכות שזה יקרה שוב?".