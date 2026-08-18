היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הגישה היום (שלישי) עדכון לבג"ץ בנוגע לגיוס חרדים שממנו עולה כי אמנם חלה עלייה בגיוסם בשל הסנקציות נגדם והמסלולים המותאמים עבורם בצה"ל - אך היקף התופעה עדיין נרחב וכ-80% מכלל המשתמטים הם חרדים.
מהנתונים שהעבירה היועמ"שית עולה כי בשנת 2025 התגייסו 4,298 חרדים, לעומת 2,811 בשנה שקדמה לה - עלייה שהיא מייחסת, כאמור, לעיצומים הכלכליים והמעצרים, לצד הקמת מסלולים מותאמים לחרדים שמעודדים גיוס הן ללוחמה והן לתפקידים עורפיים.
"לאורך דיוני המעקב חזרו והדגישו גורמי המקצוע כי להרחבת סל ההטבות האזרחיות-כלכליות, הנשללות ממי שלא הסדירו מעמדם מול רשויות הצבא, 'הפוגשת את הפרט', פוטנציאל משמעותי במיוחד להגדלת שורות הצבא הסדיר", ציינה.
כמו כן, מסרה כי בניגוד לעבר יש תיאום בין צה"ל למשטרה על מעצרי עריקים יזומים, אך ציינה כי המחאות מכבידות על פעילות המעצר. לדבריה, "גורמי הצבא והמשטרה עמדו על הקושי המשמעותי שקיים בביצוע פעולות יזומות ובמעצר משתמטים בני הציבור החרדי בעת הזו, לאור הפרות סדר רחבות ההיקף הנלוות לכך. ההתמודדות עם הפרות הסדר הללו דורשת הקצאת משאבים משמעותית".
בנוסף, מסרה כי מתחילת שנת 2026 הוגשו 348 כתבי אישום נגד משתמטים, 34 מתוכם הוגשו נגד חייבי גיוס בני הציבור החרדי. זאת, בהשוואה ל-422 כתבי אישום שהוגשו בשנת 2025 כולה, מתוכם כ-81 כתבי אישום שהוגשו נגד חייבי גיוס בני הציבור החרדי.
היועמ"שית ציינה כי לשם המשך צמצום תופעת ההשתמטות ומענה על הצורך הביטחוני הדחוף בהגדלת הצבא, נדרש להרחיב בהקדם את סל צעדי האכיפה הכלכלית האישית, וכן על הצבא והמשטרה לחזור לבצע מבצעים יזומים ומעצרים נגד משתמטים מכל חלקי האוכלוסייה, בהתאם לעיקרון השוויון, ונוכח עמדת גורמי המקצוע כי המבצעים היזומים חשובים לשם הרתעה מפני השתמטות.