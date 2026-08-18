כמו כן, מסרה כי בניגוד לעבר יש תיאום בין צה"ל למשטרה על מעצרי עריקים יזומים, אך ציינה כי המחאות מכבידות על פעילות המעצר. לדבריה, "גורמי הצבא והמשטרה עמדו על הקושי המשמעותי שקיים בביצוע פעולות יזומות ובמעצר משתמטים בני הציבור החרדי בעת הזו, לאור הפרות סדר רחבות ההיקף הנלוות לכך. ההתמודדות עם הפרות הסדר הללו דורשת הקצאת משאבים משמעותית".