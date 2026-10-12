יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך התכתב כמה פעמים עם ChatGPT בחודש ספטמבר 2024, בעיצומה של המלחמה - וביקש רעיונות לשיפור תדמיתה של קטאר. כך דווח הערב (שני) בחדשות 12, על סמך ציטוטים של אוריך בחדרי החקירות.

יונתן אוריך ( צילום: מיקי שמידט )

נזכיר כי אוריך טען שעבד עבור ממשלת קטאר בתקופת המונדיאל שנערך במדינה בסוף 2022, בתקופה שבה בנימין נתניהו היה ראש האופוזיציה.

על פי הדיווח, החוקר הראה לאוריך בחדר החקירות התכתבות שלו עם ChatGPT, שבה כתב: "מבקש רעיונות נוספים לשיפור התדמית עבור ראש ממשלת קטאר ואמיר קטאר, ומבקש שלוש הודעות מרכזיות עבור קהלי היעד: אזרחי ישראל, קהילות יהודיות בעולם ומובילי דעת קהל בארה"ב, שיוכלו לסייע להלבין את קטאר ולשפר את תדמיתה".

על פי חדשות 12, לאחר שהחוקר הטיח בו את הדברים, השיב אוריך: "אני לא זוכר מה שאלתי את הצ'אט. אני שואל אותו בהרבה נושאים".

בעקבות הדיווח, מתחו ביקורת חריפה ראשי האופוזיציה על נתניהו. יו"ר ישר גדי איזנקוט מסר: "בלשכת ראש הממשלה פעל ועודנו פועל סוכן קטארי שהפעיל טרור פסיכולוגי נגד אזרחי ישראל. זאת, בזמן שהלוחמים שלנו מחרפים את נפשם בשדה הקרב ובזמן שחטופינו מוחזקים על ידי מחבלי חמאס, הממומנים על ידי קטאר.

"גם בשעה זו ממש, ראש הממשלה מאפשר בגיבוי מלא לאיש המסוכן הזה לעבוד בלשכה הרגישה במדינה. טירוף הדעת. ראש ממשלה סביר וכשיר היה מודיע הערב על פיטוריו המיידיים של אוריך, מגנה את מעשיו ומרחיק אותו לצמיתות מכל פורום. ראש ממשלה סביר. לא נתניהו. נתניהו השחית את מוסדות המדינה. הריקבון הזה עולה לנו במחיר דמים".

יו״ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, כתב: "ב-27 באוקטובר נסלק את לשכת קטאר בירושלים מהשלטון, נקים ועדת חקירה ממלכתית שתחשוף את כל מחדלי ממשלת טבח אוקטובר, ונדרוש את חקירת לשכת ראש הממשלה על בגידה במדינת ישראל בזמן מלחמה!״.