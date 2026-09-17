לוחמים מיחידת הגדעונים עצרו אמש (רביעי) מחבל בלב מחנה הפליטים בלטה שבאזור שכם, בפעולה משותפת לשב"כ. הלוחמים נכנסו למחנה הפליטים כשהם מסוערבים, איתרו את המחבל שהתחבא במקומות שונים וחתרו למגע. צפו בתיעוד המעצר:
בתיעוד המעצר, כפי שנראה ממצלמות הקסדה ומרחפן, לוחמים מסוערבים איתרו את המחבל המבוקש באחת החנויות בבלטה. המחבל, שידע שהוא מבוקש וכי כוחות הביטחון מחפשים אחריו, הקפיד לישון במקומות שונים בתקופה האחרונה וניסה להימלט ממעצר. כשהבחין בכוחות הביטחון אמש החל לברוח ונוטרל בירי לרגלו. הוא נאזק ונעצר.
את הפעילות הובילה חטיבת שומרון, ולקחו בה חלק לוחמי העילית של יחידת הגדעונים 33 של להב 433. המחבל קיבל טיפול רפואי במקום והועבר להמשך טיפול וחקירה בשב"כ. מכוחות הביטחון נמסר כי לא היו נפגעים לכוחותינו. "גופי הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות, יוזמה ועוצמה בכל גזרה, לשים את ידם על פעילי טרור ולסכל כל איום כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון", נמסר.