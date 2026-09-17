בתיעוד המעצר, כפי שנראה ממצלמות הקסדה ומרחפן, לוחמים מסוערבים איתרו את המחבל המבוקש באחת החנויות בבלטה. המחבל, שידע שהוא מבוקש וכי כוחות הביטחון מחפשים אחריו, הקפיד לישון במקומות שונים בתקופה האחרונה וניסה להימלט ממעצר. כשהבחין בכוחות הביטחון אמש החל לברוח ונוטרל בירי לרגלו. הוא נאזק ונעצר.

בתיעוד המעצר, כפי שנראה ממצלמות הקסדה ומרחפן, לוחמים מסוערבים איתרו את המחבל המבוקש באחת החנויות בבלטה. המחבל, שידע שהוא מבוקש וכי כוחות הביטחון מחפשים אחריו, הקפיד לישון במקומות שונים בתקופה האחרונה וניסה להימלט ממעצר. כשהבחין בכוחות הביטחון אמש החל לברוח ונוטרל בירי לרגלו. הוא נאזק ונעצר.

בתיעוד המעצר, כפי שנראה ממצלמות הקסדה ומרחפן, לוחמים מסוערבים איתרו את המחבל המבוקש באחת החנויות בבלטה. המחבל, שידע שהוא מבוקש וכי כוחות הביטחון מחפשים אחריו, הקפיד לישון במקומות שונים בתקופה האחרונה וניסה להימלט ממעצר. כשהבחין בכוחות הביטחון אמש החל לברוח ונוטרל בירי לרגלו. הוא נאזק ונעצר.