משרד החינוך מסר כי הוא משתתף בצערה הכבד של משפחת וילנסקי על מותו של אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, שנהרג בפיצוץ הנפל אתמול בגבול הצפון. "המשרד ימשיך ללוות את קהילת בית הספר ואת כלל התלמידים והמשפחות שנפגעו מהאירוע, ויציע לכל משפחה מענה מותאם גם בהמשך, בהתאם לצרכים שיעלו ובשיתוף הגורמים המקצועיים", נמסר. "הנחינו את מוסדות החינוך לקיים שיח חינוכי בכיתות בהתאם לשלב ההתפתחותי של התלמידים, מידת הקרבה לאירוע ובהתאם למאפייני האוכלוסיה ולהמשיך לאתר ולזהות תלמידים במעגלי פגיעה".