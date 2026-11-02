פרקליטות מחוז חיפה תגיש הבוקר (שני) לבית משפט השלום בחיפה כתב אישום נגד תושב מוחמד סויטאת, בן 21 משפרעם שבגליל, שנשבע אמונים לדאעש.
בהודעה משותפת של שב"כ והמשטרה נמסר כי החשוד נעצר בפעילות משותפת ב-28 בספטמבר, בגין עבירות ביטחון. במהלך חקירתו בשב"כ ובימ"ר צפון עלה כי הנאשם נשבע כמה פעמים לארגון הטרור תוך תמיכה באידיאולוגיות שלו וצריכת תכניו.
עוד עלה כי סויטאת פרסם ברשת תכנים של דאעש, התכתב עם תומכי הארגון ופעל לשכנע את חבריו לתמוך בדרכו, במטרה לקדם את פעילות הארגון. הבוקר יוגש נגדו האישום באמצעות עו"ד שגב אדלר.
שב"כ והמשטרה מסרו כי הם "רואים בחומרה רבה כל מעורבות של אזרחי ישראל בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה ואזרחיה, וימשיכו לפעול בהתאם לסמכות הנתונה להם בחוק וינקטו בכל האמצעים העומדים לרשותם על מנת למצות את הדין עם המעורבים בפעילות זו".