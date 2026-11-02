בהודעה משותפת של שב"כ והמשטרה נמסר כי החשוד נעצר בפעילות משותפת ב-28 בספטמבר, בגין עבירות ביטחון. במהלך חקירתו בשב"כ ובימ"ר צפון עלה כי הנאשם נשבע כמה פעמים לארגון הטרור תוך תמיכה באידיאולוגיות שלו וצריכת תכניו.

בהודעה משותפת של שב"כ והמשטרה נמסר כי החשוד נעצר בפעילות משותפת ב-28 בספטמבר, בגין עבירות ביטחון. במהלך חקירתו בשב"כ ובימ"ר צפון עלה כי הנאשם נשבע כמה פעמים לארגון הטרור תוך תמיכה באידיאולוגיות שלו וצריכת תכניו.

בהודעה משותפת של שב"כ והמשטרה נמסר כי החשוד נעצר בפעילות משותפת ב-28 בספטמבר, בגין עבירות ביטחון. במהלך חקירתו בשב"כ ובימ"ר צפון עלה כי הנאשם נשבע כמה פעמים לארגון הטרור תוך תמיכה באידיאולוגיות שלו וצריכת תכניו.

עוד עלה כי סויטאת פרסם ברשת תכנים של דאעש, התכתב עם תומכי הארגון ופעל לשכנע את חבריו לתמוך בדרכו, במטרה לקדם את פעילות הארגון. הבוקר יוגש נגדו האישום באמצעות עו"ד שגב אדלר.

עוד עלה כי סויטאת פרסם ברשת תכנים של דאעש, התכתב עם תומכי הארגון ופעל לשכנע את חבריו לתמוך בדרכו, במטרה לקדם את פעילות הארגון. הבוקר יוגש נגדו האישום באמצעות עו"ד שגב אדלר.

עוד עלה כי סויטאת פרסם ברשת תכנים של דאעש, התכתב עם תומכי הארגון ופעל לשכנע את חבריו לתמוך בדרכו, במטרה לקדם את פעילות הארגון. הבוקר יוגש נגדו האישום באמצעות עו"ד שגב אדלר.