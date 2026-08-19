קשיש בן 81 הודה אתמול (יום שלישי) בפתח משפטו ב גרמניה ברצח אכזרי של תיירת אמריקנית צעירה לפני 32 שנה. פרשת הרצח של איימי לופז בת ה-24, שגופתה נמצאה עם סימנים קשים של אלימות במבצר היסטורי ותיירותי בקובלנץ בשנת 1994, נותרה בגדר תעלומה עד שהחקירה נפתחה מחדש לפני שנים אחדות – ובאמצעות טכנולוגיות זיהוי DNA מודרניות יותר הצליחו החוקרים לגלות את זהותו של החשוד, שנעצר בתחילת השנה בבית אבות. שמו נותר חסוי גם אחרי הודאתו באשמה, כחלק מחוקי הגנת הפרטיות הנוקשים של גרמניה.

גלריה איימי לופז, התיירת האמריקנית שנרצחה ( צילום: Polizei Rheinland-Pfalz )

לופז, סטודנטית מטקסס, נרצחה ב-26 בספטמבר 1994 כשביקרה במבצר ארנברייטשטיין השוכן על גדות נהר הריין במרכז-מערב גרמניה, ומשקיף על העיר קובלנץ. המבצר הנוכחי נבנה על ידי פרוסיה בתחילת המאה ה-19 בשל מיקומו האסטרטגי, שבו כבר היה עוד לפני כן מבצר קדום יותר שאותו השמידו הצרפתים ב-1801, וכיום מוגדר המבנה כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו. הנאשם ברצח, שזהותו כאמור לא נחשפה, נעצר בחודש פברואר ואתמול עם תחילת משפטו הודה ברצח של לופז ובתקיפה מינית שלה.

לפי התביעה הרוצח, שהיה אז בן 49, רכב באותו יום באופניו כשהוא חמוש בסכין ובאזיקים וחיפש אחר קורבן – וכשנתקל בלופז בדרך המובילה למבצר שכנע אותה בתואנת שווא כלשהי להיכנס לחדר מבודד מתחת למבצר. בתוך החדר הזה הוא אזק אותה, תקף אותה מינית וגם חנק אותה והכה אותה בראש עם אבן כאשר צרחה וניסתה להתנגד. בסופו של דבר רצח אותה – עם תשע דקירות באזור החזה. לאחר מכן הוא ברח מהזירה עם אופניו, ואת הסכין והאזיקים השליך לנהר הריין.

מבצר ארנברייטשטיין, בצילום מהאוויר. הרוצח הוביל את התיירת לחדר מבודד מתחת למבנה העתיק - ושם תקף מינית ודקר למוות ( צילום: Fritz Geller-Grimm/Wikimedia Commons )

התביעה אמרה במשפט אתמול כי הוא "רצח אדם באופן בוגדני וממניעים שפלים כדי לספק את דחפיו המיניים". עורך דינו, וולקר קליין, אמר כי מרשו מקבל אחריות מלאה על מעשיו, וכאשר השופט רופרט שטלין שאל את הנאשם – שלאולם בית המשפט בקובלנץ הגיע עם הליכון – אם הדבר נכון, הוא הנהן בראשו ואמר: "כן".

גופתה של לופז נמצאה זמן קצר לאחר הרצח על ידי ילדים ששיחקו במבצר, כשהיא עירומה באופן חלקי וכשעליה כאמור פצעים קשים בגוף ובראש, אבל במשך שנים ארוכות לחוקרים לא היה קצה חוט – וגם כאשר הרוצח הורשע ב-1999 בניסיון אונס של נערה בת 16, ונשלח לשבע שנות מאסר, הוא לא זוהה כחשוד ברצח של לופז, ודגימות ה-DNA שלו שנלקחו אז אף נמחקו בהמשך מהמאגר המשטרתי.

המבצר שמשקיף על קובלנץ. הרוצח כבר נשלח לכלא ב-1999 בגלל הרשעה אחרת של ניסיון אונס ( צילום: shutterstock )