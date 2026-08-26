מפקד מרחב איילון, תת-ניצב דניאל חדד, צפוי לפרוש מהמשטרה בשבועות הקרובים במחאה על הדחתו של מפקד תחנת חולון ניצב-משנה אליעד לנקרי.

מפקד מרחב איילון, תת-ניצב דניאל חדד, צפוי לפרוש מהמשטרה בשבועות הקרובים במחאה על הדחתו של מפקד תחנת חולון ניצב-משנה אליעד לנקרי.

מפקד מרחב איילון, תת-ניצב דניאל חדד, צפוי לפרוש מהמשטרה בשבועות הקרובים במחאה על הדחתו של מפקד תחנת חולון ניצב-משנה אליעד לנקרי.