מפקד מרחב איילון, תת-ניצב דניאל חדד, צפוי לפרוש מהמשטרה בשבועות הקרובים במחאה על הדחתו של מפקד תחנת חולון ניצב-משנה אליעד לנקרי.
מפקד מחוז תל אביב חיים סרגרוף, נזכיר, הדיח את לנקרי בשבוע שעבר בעקבות מה שכינו גורמים במשטרה "כשלים מקצועיים וניהוליים שהתגלו בתפקוד התחנה". לפי הודעת המשטרה, ההחלטה התקבלה לאחר ביקורת שנערכה במחוז, שבמהלכה עלו "ליקויים הנוגעים בין היתר לתוכנית העבודה של התחנה, להתנהלותה ולתפקודו של מפקד התחנה".
גורמים במחוז תל אביב הדגישו אז כי "ההחלטה התקבלה על רקע מקצועי בלבד". אלא שפרישת מפקד מרחב איילון, שבכיר במשטרה הגדיר כ"אקט של גיבוי למפקד תחנת חולון" שכפוף אליו פיקודית, מעלה תהיות בהקשר לכך.
כעת, בכל מקרה, החלטתו של סרגרוף כבר אינה מסתכמת בהחלפת מפקד תחנה בלבד - אלא גורמת לשינוי בשדרת הפיקוד במרחב איילון כולו.
ממשטרת ישראל נמסר בשבוע שעבר: "לאור פערים וכשלים מקצועיים שעלו בתחנה ברמה הניהולית, המליץ מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף לסיים לאלתר את תפקידו של מפקד תחנת חולון".