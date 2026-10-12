תת-אלוף במיל' יואל פלדשו, לשעבר טייס קרב בחיל האוויר ומנכ"ל אל-על, עוכב היום (שני) לחקירה סמוך לכפר הפלסטיני דומא שבאזור שכם בחשד לתקיפת מתנחלים. מהמשטרה נמסר כי התקבל דיווח על "תקיפת רועה צאן", אך בתנועת "מפקדים למען ביטחון ישראל" שאליה משתייך פלדשו טענו בתגובה כי "פעילי טרור יהודי תקפו נשים ערביות".
ח"כ לשעבר תא"ל במיל' איל בן ראובן סיפר כי האירוע התרחש במהלך סיוע של בכירי מערכת הביטחון לשעבר לפלסטינים במסיק זיתים. "אנחנו כבר כמה חודשים מלווים את התושבים הפלסטינים, מלווים אותם בעבודות שלהם ודואגים לדברים שהם צריכים", אמר בן ראובן. "אנחנו עושים את זה בעיקר בגלל שאירוע שקורה ביהודה ושומרון הוא בלתי נסבל מבחינה ערכית".
בן ראובן הוסיף: "היום הגענו לדומא כדי לסייע במסיק הזיתים בגלל שהתושבים חוששים לצאת למסיק. אנחנו באים כדי לעזור להם לממש את זכותם לעבוד את אדמתם בביטחון. כעבור כחצי שעה הגיע צעיר מאחד המאחזים באזור והתנפל על הנשים ועל הפעילים שהיו במקום. ניסינו לבלום אותו. במהלך העימות נפל הטלפון שלו, ותוך דקות ספורות הגיעו אנשים נוספים והחל חיכוך.
"חיילים הגיעו למקום והאירוע נרגע. אלא שאז הצבא עיכב דווקא אותנו והודיע לנו שלא נוכל לעזוב עד להגעת המשטרה. כשהמשטרה הגיעה, השוטרים לקחו את המתנחלים הצידה ושוחחו איתם על מה שקרה. אותנו, לעומת זאת, הם כלל לא שאלו מה התרחש. אחד הפעילים נלקח לתחנת הבנימין, וכשבאנו לעלות על כלי הרכב ראינו שמעלים את יואל פלדשו לניידת משטרה. כששאלנו מדוע הוא נעצר, נאמר לנו 'ראינו אותו בתמונה'".
בהתייחסו למראות שאליו נחשפו בכירי מערכת הביטחון לשעבר, בן ראובן אמר: "ראיתי היום בשטח תמונת מצב קשה ומטלטלת. האלימות מנצחת ובגדול. הערכים שעליהם גדלנו, האחריות ההדדית והמחויבות לסייע לאדם שנמצא במצוקה - כל אלה נדחקים הצידה. התושבים מפוחדים, הם אינם יוצאים למסיק הזיתים מחשש לביטחונם. אנחנו מגיעים לסייע להם, ובסופו של דבר דווקא הפעילים שבאו לעזור מוצאים את עצמם מעוכבים ונעצרים".
המתנחלים טענו מנגד כי "פעילי שמאל הגיעו לשטחי המרעה של חוות מכתם לדוד בבנימין. אחד האנרכיסטים תקף את רועה הצאן של החווה באלה ופצע אותו בראשו". מיד לאחר התקרית הודיעה המשטרה כי "בעקבות דיווח על אודות תקיפת רועה צאן הוזעקו שוטרי מחוז ש"י למקום. שני חשודים עוכבו לחקירה ונגבו עדויות".
תא"ל פלדשו והפעיל השני שוחררו לאחר חקירתם בתנאים שכוללים הרחקה מהאזור. לאחר כמה שעות הוציאה המשטרה הודעה נוספת שבה נמסר כי אחד מפעילי הימין נעצר בחשד למעורבותו בתקיפה. החשוד, תושב ירושלים בן 15, שוחרר גם הוא לאחר חקירתו בתנאים מגבילים.