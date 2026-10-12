ח"כ לשעבר תא"ל במיל' איל בן ראובן סיפר כי האירוע התרחש במהלך סיוע של בכירי מערכת הביטחון לשעבר לפלסטינים במסיק זיתים. "אנחנו כבר כמה חודשים מלווים את התושבים הפלסטינים, מלווים אותם בעבודות שלהם ודואגים לדברים שהם צריכים", אמר בן ראובן. "אנחנו עושים את זה בעיקר בגלל שאירוע שקורה ביהודה ושומרון הוא בלתי נסבל מבחינה ערכית".

ח"כ לשעבר תא"ל במיל' איל בן ראובן סיפר כי האירוע התרחש במהלך סיוע של בכירי מערכת הביטחון לשעבר לפלסטינים במסיק זיתים. "אנחנו כבר כמה חודשים מלווים את התושבים הפלסטינים, מלווים אותם בעבודות שלהם ודואגים לדברים שהם צריכים", אמר בן ראובן. "אנחנו עושים את זה בעיקר בגלל שאירוע שקורה ביהודה ושומרון הוא בלתי נסבל מבחינה ערכית".

ח"כ לשעבר תא"ל במיל' איל בן ראובן סיפר כי האירוע התרחש במהלך סיוע של בכירי מערכת הביטחון לשעבר לפלסטינים במסיק זיתים. "אנחנו כבר כמה חודשים מלווים את התושבים הפלסטינים, מלווים אותם בעבודות שלהם ודואגים לדברים שהם צריכים", אמר בן ראובן. "אנחנו עושים את זה בעיקר בגלל שאירוע שקורה ביהודה ושומרון הוא בלתי נסבל מבחינה ערכית".

בן ראובן הוסיף: "היום הגענו לדומא כדי לסייע במסיק הזיתים בגלל שהתושבים חוששים לצאת למסיק. אנחנו באים כדי לעזור להם לממש את זכותם לעבוד את אדמתם בביטחון. כעבור כחצי שעה הגיע צעיר מאחד המאחזים באזור והתנפל על הנשים ועל הפעילים שהיו במקום. ניסינו לבלום אותו. במהלך העימות נפל הטלפון שלו, ותוך דקות ספורות הגיעו אנשים נוספים והחל חיכוך.

בן ראובן הוסיף: "היום הגענו לדומא כדי לסייע במסיק הזיתים בגלל שהתושבים חוששים לצאת למסיק. אנחנו באים כדי לעזור להם לממש את זכותם לעבוד את אדמתם בביטחון. כעבור כחצי שעה הגיע צעיר מאחד המאחזים באזור והתנפל על הנשים ועל הפעילים שהיו במקום. ניסינו לבלום אותו. במהלך העימות נפל הטלפון שלו, ותוך דקות ספורות הגיעו אנשים נוספים והחל חיכוך.

בן ראובן הוסיף: "היום הגענו לדומא כדי לסייע במסיק הזיתים בגלל שהתושבים חוששים לצאת למסיק. אנחנו באים כדי לעזור להם לממש את זכותם לעבוד את אדמתם בביטחון. כעבור כחצי שעה הגיע צעיר מאחד המאחזים באזור והתנפל על הנשים ועל הפעילים שהיו במקום. ניסינו לבלום אותו. במהלך העימות נפל הטלפון שלו, ותוך דקות ספורות הגיעו אנשים נוספים והחל חיכוך.