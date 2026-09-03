תשעת שופטי בג"ץ קבעו פה אחד כי יבוטל התיקון לחוק שירות ביטחון שכותרתו "הקפאת הליכי מעצר, חקירה או אכיפה כלפי מיועד לשירות ביטחון שהוא תלמיד ישיבה – הוראת שעה". בפועל החוק הקפיא מעצר של עריקים חרדים בעוד שעריקים אחרים נעצרו. "התיקון שנחקק חורג באופן מהותי מנושאהּ של הצעת החוק שעברה בקריאה ראשונה, בניגוד להוראת סעיף 85 לתקנון הכנסת", נכתב. "נקבע אפוא, כי הלכה למעשה, מדובר בחוק שלא עבר בקריאה ראשונה, כך שבהליך חקיקת התיקון נפל פגם היורד לשורשו של עניין, כזה המחייב להורות על ביטולו". עוד נקבע, על דעת שמונה מחברי ההרכב, בניגוד לדעתו החולקת של השופט דוד מינץ, כי התיקון אינו חוקתי גם לגופו, משהוא פוגע קשות בליבת הזכות החוקתית לשוויון, באופן שאינו עומד בתנאיה של פסקת ההגבלה.