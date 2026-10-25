חשוד חטף הבוקר (יום ראשון) אקדח ממאבטח בבית הספר כנפי רוח בגבעת שמואל, ונמלט מהזירה. שוטרים רבים ממשטרת מסובים במרחב דן סורקים אחריו בניסיון לאתרו.
במשטרה הדגישו כי לא היו נפגעים באירוע, שנסיבותיו כעת נבדקות.
לפי עדות שהגיעה למערכת ynet, המאבטח סיפר להורים כי החשוד הגיע למקום בשעה 07:30 ו"נפל". כשהגיע לסייע לו, הוא חטף מהמאבטח את נשקו האישי - וברח.
עידו לוי, אב לתלמיד בבית הספר, סיפר כי הגיע למקום מיד לאחר התקרית: "המאבטח הוא איש מבוגר, בשער האחורי של בית הספר. הוא סיפר לנו בדיוק כשזה קרה ושאל אם ראינו שבחור שלבש שחור עם אופניים חשמליות נפל לפניו, הוא בא להרים אותו, והוא משך לו את הנשק וברח".
לוי הוסיף כי "הוא דיווח לאבטחה של העירייה. ראיתי שגם לא הייתה תגובה מהירה, אבל זה היה אירוע מוזר לבית ספר יסודי. לא קיבלנו שום עדכון. גבעת שמואל זה מקום בטוח עד עכשיו, חשבנו שהוא די בטוח".