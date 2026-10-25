לפי עדות שהגיעה למערכת ynet, המאבטח סיפר להורים כי החשוד הגיע למקום בשעה 07:30 ו"נפל". כשהגיע לסייע לו, הוא חטף מהמאבטח את נשקו האישי - וברח.

לפי עדות שהגיעה למערכת ynet, המאבטח סיפר להורים כי החשוד הגיע למקום בשעה 07:30 ו"נפל". כשהגיע לסייע לו, הוא חטף מהמאבטח את נשקו האישי - וברח.

לפי עדות שהגיעה למערכת ynet, המאבטח סיפר להורים כי החשוד הגיע למקום בשעה 07:30 ו"נפל". כשהגיע לסייע לו, הוא חטף מהמאבטח את נשקו האישי - וברח.