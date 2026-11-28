יו"ר ביחד נפתלי בנט התייחס להצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו ומסר כי הוא "קיבל את ההחלטה הנכונה כשהודיע כי מוכן לממשלת אחדות בראשות גדי איזנקוט תחילה, ממשלה על בסיס ברית המשרתים". לדבריו, "כעת חובת ההוכחה כי מדובר בכוונה אמיתית ולא במס שפתיים היא על נתניהו. אסור לאפשר מריחת זמן או דיוני סרק שמטרתם סיכול הקמת ממשלה בלעדיו. הזמן קצר. נתנהל תחת העיקרון: כבדהו, חשדהו, ושוב חשדהו. והעיקר, מהר. העקרונות לממשלת האחדות ברורים: הקמת ועדת חקירה ממלכתית; תקצוב כהונת רה"מ ל-8 שנים; הגעה להסכמה על מערכת המשפט תוך עצירת הכניסה לתוקף של חוקי המהפכה המשפטית; קידום מהפכת המשרתים ואת הדאגה לחיילים שלנו; מתן מענה על צורכי צה״ל ותאפשר לישראל להגן על אזרחיה מפני אויבינו".