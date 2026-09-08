כוכבי רפאל כוכב, כבד ראייה מחולון, יצא לפני כחודש לטיול שגרתי עם כלבת הנחייה שלו בגינה הסמוכה לביתו. לדבריו, לאחר שהכלבה עשתה את צרכיה, הוא הותקף באלימות על-ידי גבר שדרש ממנו לאסוף אותם, אף שהסביר לו כי הוא אינו מסוגל לראות. כעת, כמעט חודש לאחר האירוע, הוא חושש שהחשוד טרם אותר ושהחקירה תיסגר.

"הסברתי לו שאני עיוור והוא אמר שאני שקרן". כוכבי רפאל כוכב וכלבת הנחייה שלו

"זה קרה בשבת 15 באוגוסט", סיפר כוכב בשיחה עם ynet. "ירדתי עם הכלבה שלי לטיול בגינת האמיצים בחולון ב-6 בבוקר. הכלבה הייתה על הדשא ועשתה צרכים. לא יכולתי לאסוף את הקקי שלה כי אני לא רואה ועיוורים פטורים מלאסוף את הצרכים. פתאום אני מרגיש שמישהו נצמד אליי מאחורה. אני לא יודע מה היה לו. הרגשתי שמשהו קשה נוגע לי בגב. עשיתי קול של בהלה כי נבהלתי שמישהו נצמד אליי, והוא אמר 'תאסוף מהר את הצואה של הכלב'. הסברתי לו שאני עיוור והוא אמר שאני שקרן והתחיל להשתולל".

כוכב סיפר עוד: "הוא הכה אותי בכל הגוף, זרק עליי על הגוף ועל הפנים צואה של כלבים בגינה ובעט בי. זה קרה ממש מהר. התחלתי לצרוח והוא ברח. שחררתי את הכלבה כי פחדתי שיתקוף גם אותה. שמעתי שיש שם אנשים אז צעקתי להם להזמין משטרה, אבל אף אחד לא נחלץ לעזרתי. כנראה שהם פחדו ממנו. אחרי שהוא הלך, שמעתי אנשים שאמרו 'לא צריך משטרה' ואף אחד לא הגיש לי עזרה. התקשרתי למשטרה שלוש פעמים כי פחדתי שהוא יחזור ורציתי שיהיה איתי מישהו על הקו, שאני לא אשאר לבד".

למחרת כוכב הגיש תלונה במשטרה. לדבריו, עדת ראייה אף מסרה עדות וסייעה בזיהוי החשוד. אולם לטענתו, אף שבגינה מוצבות שלוש מצלמות, החשוד טרם אותר: "אני חושש שהמשטרה גם לא תמצא את התוקף ויסגרו את התיק. אני לא מבין למה זה מתעכב. יש שלוש מצלמות בגינה. ראש העיר מתגאה כל הזמן בזה שהעיר מרושתת במצלמות, אז למה לא מוצאים את התוקף?".

"גם כשצרחתי אף אחד לא שמע אותי"

מאז האירוע, מספר כוכב, הוא מתקשה לחזור לשגרת חייו וחושש לצאת מביתו: "שיניתי את השעות של הטיולים וכשאני הולך ברחוב אני נזהר. יש לי חששות כי הבן אדם יכול לתקוף אותי שוב. אני בטראומה אבל אני לא אוותר על כלבת הנחייה שלי. היא העיניים שלי. אם היא לא הייתה בחיים שלי, לא הייתי יכול להתנהל ברחוב. זה מאוד עצוב. זה קשה מאוד לעבור את מה שעברתי. שכל אחד ידמיין שהוא עוצם עיניים ומישהו תוקף אותו. מה עושים באותו רגע? גם כשצרחתי אף אחד לא שמע אותי".

כוכב מזהיר מפני מקרים שעלולים להסתיים אחרת: "הפעם זה נגמר בנזקים נפשיים, אבל זה יכול גם להיגמר ברצח. בשביל למנוע את המקרה הבא צריך לטפל במקרים כאלה בחומרה. חייבים למצוא את הבן אדם הזה כי אסור לו להסתובב ברחובות. כשכתבתי מה שקרה לי בקבוצות של עיוורים, התברר שזו לא פעם ראשונה שזה קורה. האלימות הגיעה גם לציבור העיוורים שמשתמשים בכלבי נחייה וצריך לטפל בזה בחומרה".