כוחות הביטחון חיסלו בכפר עקרבה שבשומרון מחבל המשויך לארגון טרור, וניסה לבצע נגדם פיגוע. כך מסר דובר צה"ל. לוחמי צה"ל ומג"ב הגיעו לכפר במטרה לתחקר אותו, ובהגעתם יידה לעברם בקבוק תבערה ומטען נפץ מאולתרים. לא היו נפגעים. הכוחות הפעילו נוהל "סיר לחץ", פרצו לתוך המבנה - וחיסלו את המחבל כשבידו סכין. כמו כן נעצרו ארבעה מבוקשים, ובהם שלושה מחבלים שסחרו באמצעי לחימה ומחבל שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. הכוחות תחקרו כ-60 מבוקשים במהלך סריקות ב-70 איתורים במרחב הכפרים ואיתרו תחמושת, מטול וציוד צבאי נוסף.