מחר בבוקר (חמישי) ייפתח חלון זמני בן כחודשיים שבמהלכו יוכלו בעלי עסקים וחקלאים לתבוע פיצוי על נזקי רכוש שנגרמו להם בידי עברייני פרוטקשן, מאחר שסירבו לשתף עימם פעולה ולשלם להם עבור שירותי השמירה הפיקטיביים. כך נודע ל-ynet.

הפיילוט הממשלתי החדש , שהוביל שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ונחשף לראשונה ב-ynet, אושר בממשלה בסוף חודש יוני ויתופעל באופן ישיר על ידי מס רכוש ברשות המיסים, בדומה לפיצוי נפגעי פעולות איבה. הוא נועד לתת מענה לעסקים נסחטים שניזוקו ואינם מבוטחים מפני נזקי גביית דמי החסות.

תיעוד: עבריינים הציתו רכב בראש פינה ( צילום: שימוש לפי סעיף 27א' בחוק זכויות יוצרים )

לאחר שלושה חודשים הנוהל הסופי ליישום המהלך פורסם היום על ידי משרד האוצר, לאחר בחינת הערות הציבור. לפי המתווה, המדינה תספק רשת ביטחון כלכלית שתפצה על נזקי רכוש ישירים שנגרמו בעקבות סחיטה. המטרה הרשמית שהוגדרה במשרד האוצר היא לאפשר לעסקים שמסרבים לשלם לפשיעה המאורגנת לשמור על רציפות תפקודית במקרה של פגיעה, ולעודד את בעלי העסקים לשתף פעולה עם רשויות האכיפה בדרך לצמצום התופעה. תנאי הסף המרכזי לקבלת הפיצוי מרשות המיסים הוא הגשת תלונה רשמית במשטרה בגין עבירת הפרוטקשן והנזק שנגרם.

למעשה, יישום ההחלטה מהווה הכרה רשמית ומעשית של המדינה בכך שכשלה בהגנה על נפגעי הפרוטקשן. המטרה כעת היא להעניק רשת ביטחון לקורבנות, בניסיון למנוע מהם לשתף פעולה עם העבריינים ולשלם את דמי החסות. לפי דוח מבקר המדינה מאפריל 2026, תופעת הפרוטקשן פוגעת קשות במשק הישראלי. מהנתונים, המבוססים על סקר של ארגון הקבלנים והבונים במחוז תל אביב והמרכז, עולה כי 87% מהקבלנים בארץ נאלצו לשלם דמי חסות.

כיום, בעלי עסקים רבים נמנעים מהגשת תלונות מחשש לפגיעה מיידית ברכושם - חשש שמתגבר מאחר שחברות הביטוח מחריגות באופן קבוע את נזקי הסחיטה וההצתות, ומותירות את הקורבנות מול שוקת שבורה. במשרד האוצר הבהירו כי ייבחנו רמת הסיוע שהמהלך מספק לגורמי האכיפה ומידת תרומתו ליצירת סביבה עסקית בטוחה.

בחודש יוני, עם חשיפת עיקרי המתווה ב-ynet, גורמי מקצוע בכירים במשרד האוצר לא חסכו בביקורת נוקבת על התנהלות המשטרה והמשרד לביטחון לאומי. הגורמים תקפו את המציאות שבה תקציבי הענק לא תורגמו לביטחון בשטח. "על אף תקציב עתק שקיבלה המשטרה כתוספת על תקציבה בשנתיים האחרונות, היא נכשלת כישלון חרוץ במיגור תופעת הפרוטקשן. עכשיו משלם המיסים צריך לשלם על אוזלת היד הזו", אמרו.