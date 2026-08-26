עובדת בסניף של בנק מזרחי בתל אביב נדקרה הבוקר (יום רביעי) ונפצעה באורח בינוני. על פי הודעת המשטרה, החשוד, בן 67, נעצר והסכין נתפסה.

עובדת בסניף של בנק מזרחי בתל אביב נדקרה הבוקר (יום רביעי) ונפצעה באורח בינוני. על פי הודעת המשטרה, החשוד, בן 67, נעצר והסכין נתפסה.

עובדת בסניף של בנק מזרחי בתל אביב נדקרה הבוקר (יום רביעי) ונפצעה באורח בינוני. על פי הודעת המשטרה, החשוד, בן 67, נעצר והסכין נתפסה.