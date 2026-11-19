לוחם גדוד ההנדסה הקרבית, אושר אברהם (19.5) מרחובות, אותר ביום שישי ללא רוח חיים בחדרו בבסיס בצפון. למרות הזמן שחלף, הוא עדיין לא הובא למנוחות - וגופתו מוחזקת במכון לרפואה משפטית באבו כביר. בצה"ל הודיעו למשפחתו כי הבדיקות הראשוניות מצביעות על כך שהוא שם קץ לחייו, אך אמו אסתר דוחה זאת בתוקף: "לא אקבור אותו עד שנדע את האמת".

"משפחה שלי, אוהב אתכם הרבה". ברכה לחג ששלח אושר אברהם מהצבא ( צילום: באדיבות המשפחה )





"אני לא מאמינה שאושר עשה לעצמו משהו, אין מצב", אמרה ל-ynet אסתר, שמקבלת בביתה מדי יום עשרות מנחמים. "זה ילד שמח, כשמו כן הוא - אושר. הוא דחה את הגיוס כדי להעלות פרופיל ולהתגייס ליחידה קרבית". לפני מספר חודשים, סיפרה, הוא אף סיים בהצטיינות את מסלול ההכשרה בהנדסה קרבית כמפעיל צמ"ה (ציוד מכני הנדסי).

ביום שישי האחרון, בשעה 15:17, קיבלה את ההודעה האחרונה מבנה הבכור, שהותיר אחריו את האחיות אליאור (17) ורומי (7). "הוא כתב לי 'אמא, אני אוהב אותך' עם לב. עניתי לו 'גם אני אוהבת אותך'. ואין הודעת תגובה מאושר, שזה מאוד חריג. התקשרתי אליו והוא לא ענה", שחזרה.

"כתבתי לו שנדבר במוצ"ש כי אני שומרת שבת. פתאום, כשאנחנו בקידוש, קיבלנו טלפון הביתה שקרה משהו לאושר, ואחרי כמה דקות הגיעו אנשי הצבא והודיעו שהוא נמצא מת בחדר שלו".

לפי מה שדווח למשפחה, קצת אחרי כניסת השבת נשמעה ירייה בבסיס. קצינים וחיילים שנכנסו לחדר מצאו את אושר שוכב כשהוא פצוע ושותת דם, ולידו הנשק האישי שלו. גורמי הרפואה קבעו את מותו. חוקרי מצ"ח הגיעו למקום ופתחו בחקירה.

גלריה "אהב להיות לוחם". אושר עם חבריו לצבא ( צילום: באדיבות המשפחה )

אסתר, מלווה בבני משפחה, הגיעה לבסיס תוך שעתיים מרגע הבשורה. "רציתי לראות אותו", אמרה. היא לא הורשתה להיכנס לחדר, וראתה את בנה רק לאחר ש"בני המשפחה שהיו איתי חסמו את הש"ג ולא נתנו לאמבולנס לצאת משערי הבסיס, ורק אז נתנו לנו לעלות לראות אותו".

השבוע היא שוחחה בטלפון גם עם פתולוג וגם עם עובדת סוציאלית, מטעם המכון לרפואה משפטית, שהודיעו לה שעם קבלת הגופה נערכה בדיקת סי-טי ובדיקה חיצונית והוצא דוח שקבע את סיבת המוות. גורמים באבו כביר הבהירו שמי שיקבע האם מדובר בחייל ששם קץ לחייו או בסיבה פלילית אחרת - אלה רק חוקרי הצבא.

המשפחה ביקשה לנתח את הגופה, ואתמול (רביעי) נערך דיון בבית משפט השלום בקריית שמונה כדי להוציא צו נתיחה. אנשי המכון לרפואה משפטית טענו כי הבדיקות שעשו מספיקות כדי לתת אבחנה מדויקת ולקבוע שהמוות הוא תוצאה של ירי, והשופטים קיבלו את עמדתם.

במצ"ח, שם עדיין חוקרים את האירוע, עמדו לצד המשפחה ותמכו בבקשה להוציא צו לביצוע נתיחה. "נתנו לנו תחושה שמנתחים את הגופה", אמרה אסתר. "הודעתי להם שבלי ניתוח, בלי שנגלה את האמת מה קרה לאושר, אין קבורה. אנחנו כבר ביום חמישי, ואין קבר לאושר. מה אכפת להם לעשות ניתוח?

"זה חריג שהוא לא עונה". התכתבויות של אסתר עם בנה אושר ( צילום: באדיבות המשפחה )

"ההתעקשות לא לנתח את הגופה מעוררת אצלי ספקות. שמענו במהלך השבוע כל מיני גרסאות, אני כבר חושבת שלא רוצים לנתח כי אולי מסתירים ממני דברים. לפחות ברמה האנושית צריכים לתת לי ולמשפחה את השקט הנפשי, שאני אדע שעשיתי הכל למען האמת, וגם אם היא כואבת אקבל אותה".

היא הוסיפה: "אין מצב שהוא התאבד. זה לב של אמא שמכירה את הבן שלה, שהיה כמו חבר שלי וסיפר לי הכל. הדבר הראשון ששאלתי כשהגעתי לבסיס זה 'מי עשה את זה לבן שלי'. הוא אהב את הצבא, אהב להיות לוחם, הוא התרגש לקראת הכניסה הקרובה שלו ללבנון וחיכה לה.

" אושר הבטיח לי שיחגוג לי 41. הוא תכנן ללכת להופעה במוצ"ש הקרוב עם חברים. הוא לא אמר דבר, לא שידר סימני מצוקה. הוא הרגיש שהגשים חלום להגיע להנדסה קרבית, ועוד לסיים מצטיין. הוא אהב את החברים ואת הפלוגה. היו לו חלומות גדולים להגשים. ילד מקסים, תמיד שמח. ככה בלי סיבה לשים קץ לחייו? לא מאמינה שזה נכון".

המשפחה פנתה לשרה והח"כ לשעבר פנינה תמנו שטה, שאמרה ל-ynet: "אובדן ילד זו טרגדיה קשה להורים ומשפחה. מרגע שהיו סימני שאלה ואי-בהירות בדוח מצ"ח שנכתב על-ידי גורמי החקירה בצה"ל, המשפחה התחננה לנתיחה. המעט שהמדינה יכולה לתת למשפחה, זה את האפשרות לפזר את השאלות סביב מות יקירם ששירת את כולנו בצה"ל.

"אושר התרגש לקראת הכניסה הקרובה שלו ללבנון" ( צילום: באדיבות המשפחה )

"במקום זה המערכות מגלות אטימות והתבצרות מול הכאב של המשפחה, והגרוע יותר שמלינים את קבורת המת, זה כבר כמעט שבוע. מוטב שהמדינה תגלה את הרגישות המירבית ותאפשר למשפחה את נתיחת הגופה. זה לא המקרה למאבק משפטי".

מדובר צה"ל נמסר: "לוחם צה"ל אותר ללא רוח חיים בשבוע שעבר, בבסיס בצפון הארץ. בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, עם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. הודעה נמסרה למשפחתו. צה"ל משתתף בצער המשפחה וימשיך ללוותה.

"באשר לנתיחת גופת המנוח, המשטרה הצבאית החוקרת ביקשה צו לביצוע הנתיחה ובית המשפט נעתר לכך. לאחר מכן סבר המכון לרפואה משפטית כי לא נדרשת הנתיחה לשם גילוי סיבת המוות. בדיון שנערך אתמול בו שמע בית המשפט את נציגי המכון, המשטרה הצבאית החוקרת ומשפחת המנוח - החליט בית המשפט לבטל את הצו לנתיחה".