רחפן חצה לפנות בוקר (רביעי) מלבנון לשטח הארץ. האזעקות הופעלו כמה דקות לפני 4:30 לפנות בוקר באצבע הגליל, בין היתר בכפר יובל, הגושרים ודפנה. דובר צה"ל מסר כי מיירטים שוגרו לעבר המטרה, ותוצאות ניסיונות היירוט בבדיקה. אין נפגעים.
כמעט שלושה חודשים לא הופעלה התרעה דומה בגבול הצפון. האזעקה הראשונה הופלה בכפר יובל בשעה 4:24, ואחריה גם במעיין ברוך, הגושרים ודפנה.
רבע שעה אחר כך פיקוד העורף עדכן כי האירוע הסתיים וכי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. מצה"ל נמסר כי ההתרעות על ירי הופעלו בעקבות ניסיונות היירוט.
ב-30 במאי הופעלה התרעה על חדירת כטב"ם בראש הנקרה. דובר צה"ל עדכן אז כי מדובר ב"מטרה אווירית חשודה" שחצתה מלבנון לשטח הארץ - אך הצבא איבד איתה קשר והאירוע הסתיים.