רחפן חצה לפנות בוקר (רביעי) מלבנון לשטח הארץ. האזעקות הופעלו כמה דקות לפני 4:30 לפנות בוקר באצבע הגליל, בין היתר בכפר יובל, הגושרים ודפנה. דובר צה"ל מסר כי מיירטים שוגרו לעבר המטרה, ותוצאות ניסיונות היירוט בבדיקה. אין נפגעים.