לקוחות חברת "נקסט" (next) בישראל קיבלו הודעה על בעיה בשק שינה לתינוק שנמכר באתר בעשר וריאציות - ועלול להביא לחנק. בהודעה נכתב: "אנו פונים אליכם בעקבות זיהוי בעיה בטיחותית בפריטים. למרבה הצער, התברר כי קיימת בעיה אפשרית הקשורה למידות. מאחר ששק השינה אינו עומד במפרטים הטכניים המחמירים שלנו, נקטנו צעד של איסוף המוצר. אנא השמידו את הפריט והשליכו אותו לאשפה באופן בטוח בהקדם האפשרי. החזר כספי יועבר לאמצעי התשלום המקורי. אם הענקתם פריט זה כמתנה, אנא בקשו ממקבל המתנה ליצור קשר עם נקסט בהקדם האפשרי. אין להמשיך ולהשתמש בשקי השינה".