לצד האיומים המתפרסמים בצורה שוטפת מצד בכירי הצבא ומשמרות המהפכה של איראן, ולצד ההצהרות המדיניות של הבכירים האיראניים הנוגעות למתיחות מול ארה"ב ולשאלה "האם תחודש הלחימה העצימה?" - והטענות האיראניות כי איראן ערוכה גם למשא ומתן וגם למלחמה - בשבועות האחרונים גוברות ההתבטאויות באיראן הנוגעות למצב הכלכלי הקשה שעמו מתמודדת המדינה. משבר אספקת הגז ומשבר החשמל, שהחלו עוד לפני המכות שספגו האיראנים, והחמירו אחרי המלחמות מול ישראל וארה"ב, מציבים את איראן בפני בעיה – במיוחד לקראת החורף הקרוב.

"כל הכבוד": שר הפנים האיראני מכבה את האור





הניסיונות של ההנהגה האיראנית להציג שליטה, אל מול עתיד לא ידוע והמשא ומתן התקוע - נמשכים כאמור לצד האיומים של הגורמים מטעם הצבא ומשמרות המהפכה. אלה טוענים כי איראן מוכנה יותר מתמיד למלחמה נוספת, שיפרה את יכולותיה, הינדסה לאחור לטכנולוגיה של האויב שנתפסה, ומחזיקה ב"הפתעות" שתחשוף במידת הצורך.

יועצו של מפקד כוח האוויר והחלל של משמרות המהפכה, עלי בלאלי, צוטט היום אומר: "ייצור הטילים הוא מקומי אף יותר משטיחים פרסיים. תעשיית הטילים של איראן הגיעה לשלב של בשלות ועצמאות, בו המשך הייצור מתבסס על משאבים ויכולות מבית. חומרי הגלם המשמשים לייצור דלקים מוצקים ונוזליים מופקים ומעובדים בתוך המדינה. יותר מזה, הגישה של איראן למשאבים ולתוצרי נפט הניחה את היסודות לעצמאות בתחום זה".

במקביל, הרשתות האיראניות ציטטו הבוקר את דוברת ממשלת איראן, פאטמה מהאג'ראני, שאמרה: "עלינו לחסוך בגז כדי לצלוח את האתגרים הנוכחיים. האויב, באמצעות תקיפותיו נגד המדינה, גרם נזק לבתי הזיקוק ועיבוד הגז שלנו". מהאג'ראני טענה כי הודות למאמצים המתמשכים של גורמים איראניים במגזר הנפט והגז - המדינה מקווה להשיב חלק מהכושר, והוסיפה: "איננו מכחישים כלל כי יש בעיות ומחסורים. אנחנו מכירים היטב באתגרים האלה".

לדבריה, "המאמצים שמשקיע כעת הנשיא מסעוד פזשכיאן בניהול העניינים ובהובלת המדינה לעבר עתיד יציב ומכובד מכוונים בדיוק לטיפול בסוגיות אלה. אנחנו מודעים היטב לנטל הכבד המוטל על פרנסתם של האזרחים ויודעים מהי הסיבה לכך. הסיבה היא מלחמה שנכפתה עלינו, מצור מהחמורים ביותר שידענו, המוטל עלינו עשורים, לצד עימות צבאי ישיר וגלוי. אנחנו לא נמצאים במצב של 'לא מלחמה ולא שלום'. כפי שניתן לראות, המצב הנוכחי הוא מלחמה של ממש".

שריפה בשדה הגז האיראני באבאדאן. ארכיון ( צילום: Farid Hamoudi/Fars News/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS )

עוד טענה: "הדרגים המבצעיים במדינה מודעים היטב ללחצים הכלכליים ולקשיים המעיקים על פרנסתם של התושבים. הממשלה רואה עצמה אחראית כלפי האומה ועומדת איתנה לצד העם. באמצעות נקיטת צעדים נחוצים ורתימת היכולות של המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים, היא מחויבת להבטיח שהמדינה תצלח את הנסיבות הקשות הללו בכבוד. באמצעות סנקציות חריפות, מצור ימי וחסימת נתיבי תחבורה, האויב פוגע באופן מכוון בפרנסת התושבים ובגישתם למוצרי יסוד. כמשרתת של הציבור, הממשלה מחויבת להגן על פרנסת האזרחים ועל החוסן הכלכלי של האומה".

מהאג'ראני אף דיברה על מסד נתונים חדש לזיהוי אזרחים הזקוקים באמת לסובסידיות ולשוברים. אלה לא ההתבטאויות הראשונות סביב הסוגיות: הגורמים המקיפים את הנשיא פזשכיאן מהדהדים בעקביות את השיח הנוגע למצוקה האיראנית ולהיערכות המדינה לחודשים הקרובים. סגן נשיא איראן, מוחמד רזא עארף, מסר כבר בספטמבר האחרון: "אסור שתופסק אספקת החשמל והגז לתעשייה. אנחנו זקוקים לשיתוף פעולה מצד הציבור כדי לצלוח את החורף. המגמה של צמצום חוסר האיזון באנרגיה הייתה חיובית מאוד בחודשים האחרונים".

נשיא איראן עצמו צוטט ביום ראשון אומר: "הבה נניח בצד את המחלוקות הסיעתיות, כדי שאויבינו לא יצליחו להשיג את מטרותיהם. נוכח האתגרים העומדים בפני הפקת הגז המקומית כתוצאה מהתוקפנות הצבאית של האויב, חיוני לנקוט מדיניות של חיסכון ולנהל את הצריכה - בפרט בחודשים הקרים של השנה".

בשבוע שעבר אף אמר במסגרת בפגישה שעסקה ב"חיזוק פרנסת התושבים ובאתגרי המדינה", כי אם יהיה צורך, הוא ינתק את החשמל במשרד שלו, אך לא ייתן למעגל הייצור להיעצר. הוא מסר: "אסור לנו לאפשר למעגל הייצור להיעצר. על האחראים בתחום זה להתייצב, ועלינו להבטיח פיקוח על המגזר". בשבת האחרונה אף פורסם תיעוד מישיבת ממשלה באיראן שבמהלכה שר הפנים האיראני קם לכבות את האור, וזכה לברכת "כל הכבוד". מהנשיא פזשכיאן.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נפגש אמש עם ראש ממשלת קטאר מוחמד א-ת'אני בבית הלבן, בצל השיחות בין וושינגטון לטהרן בתיווך דוחא. את השיחה ביניהם הגדיר טראמפ כ"מצוינת", ובפוסט שכתב לפני כן ברשת Truth Social שבבעלותו כתב: "אם יחול שינוי בהתפתחויות במזרח התיכון, ארצות הברית דרוכה ומוכנה לפעולה. אולם בשלב זה, נראה שזה לא סביר במיוחד". ההתבטאות המפויסת של טראמפ הביאה הבוקר לירידה במחירי הנפט, כשמחירה של חבית "ברנט" ירדה מתחת ל-90 דולר.