מכתב האישום שהגישה פרקליטות מחוז מרכז עולה כי הרצח בוצע על רקע סירובה של איה עסיוי (אבו חג'אג') בתו של האב מנישואיו הראשונים, לחזור ולהתגורר איתו ועם משפחתו ביישוב חורה שבנגב. אחיותיה של איה, שהייתה אז בת 26, תמכו בסירובה להישאר בלוד. לפי האישום, שני הנערים הגיעו בשעות הלילה לביתה של איה כשהם רעולי פנים ועם סכין, וארבו לה בסמוך לביתה.

מכתב האישום שהגישה פרקליטות מחוז מרכז עולה כי הרצח בוצע על רקע סירובה של איה עסיוי (אבו חג'אג') בתו של האב מנישואיו הראשונים, לחזור ולהתגורר איתו ועם משפחתו ביישוב חורה שבנגב. אחיותיה של איה, שהייתה אז בת 26, תמכו בסירובה להישאר בלוד. לפי האישום, שני הנערים הגיעו בשעות הלילה לביתה של איה כשהם רעולי פנים ועם סכין, וארבו לה בסמוך לביתה.

מכתב האישום שהגישה פרקליטות מחוז מרכז עולה כי הרצח בוצע על רקע סירובה של איה עסיוי (אבו חג'אג') בתו של האב מנישואיו הראשונים, לחזור ולהתגורר איתו ועם משפחתו ביישוב חורה שבנגב. אחיותיה של איה, שהייתה אז בת 26, תמכו בסירובה להישאר בלוד. לפי האישום, שני הנערים הגיעו בשעות הלילה לביתה של איה כשהם רעולי פנים ועם סכין, וארבו לה בסמוך לביתה.

לפי האישום, כאשר יצאה בבוקר עם שני ילדיה הקטנים, בני ארבע וחמש, בדרכם לגן, יצא אחיה למחצה של איה מהרכב, הסתער לעברה והחל לדקור אותה בכל חלקי גופה. הוא המשיך ודקר אותה כ-20 דקירות - לעיני ילדיה - גם כשניסתה להתגונן וכשהייתה שרועה על הרצפה. היא פונתה לבית החולים, אולם חרף המאמצים הרפואיים, לא ניתן היה להציל את חייה ואת חיי העובר שנשאה ברחמה.

לפי האישום, כאשר יצאה בבוקר עם שני ילדיה הקטנים, בני ארבע וחמש, בדרכם לגן, יצא אחיה למחצה של איה מהרכב, הסתער לעברה והחל לדקור אותה בכל חלקי גופה. הוא המשיך ודקר אותה כ-20 דקירות - לעיני ילדיה - גם כשניסתה להתגונן וכשהייתה שרועה על הרצפה. היא פונתה לבית החולים, אולם חרף המאמצים הרפואיים, לא ניתן היה להציל את חייה ואת חיי העובר שנשאה ברחמה.

לפי האישום, כאשר יצאה בבוקר עם שני ילדיה הקטנים, בני ארבע וחמש, בדרכם לגן, יצא אחיה למחצה של איה מהרכב, הסתער לעברה והחל לדקור אותה בכל חלקי גופה. הוא המשיך ודקר אותה כ-20 דקירות - לעיני ילדיה - גם כשניסתה להתגונן וכשהייתה שרועה על הרצפה. היא פונתה לבית החולים, אולם חרף המאמצים הרפואיים, לא ניתן היה להציל את חייה ואת חיי העובר שנשאה ברחמה.

נגד אביה של הנרצחת יוחס בכתב האישום גם אירוע קודם, שבמסגרתו תקף אותה באלימות קשה בחצר ביתה. עורכי הדין שרון משעל ואלירן אשכנזי מפרקליטות מחוז מרכז, שניהלו את ההליך, מסרו: "בכך באה לסיומה פרשה קשה וכואבת, שבמרכזה רצח אכזרי של איה ז"ל בידי בני משפחתה על לא עוול בכפה - רצח אישה צעירה, שהייתה בהיריון מתקדם, לאור יום, בלב העיר, בעת שהייתה בדרכה עם ילדיה הקטנים לגן".

נגד אביה של הנרצחת יוחס בכתב האישום גם אירוע קודם, שבמסגרתו תקף אותה באלימות קשה בחצר ביתה. עורכי הדין שרון משעל ואלירן אשכנזי מפרקליטות מחוז מרכז, שניהלו את ההליך, מסרו: "בכך באה לסיומה פרשה קשה וכואבת, שבמרכזה רצח אכזרי של איה ז"ל בידי בני משפחתה על לא עוול בכפה - רצח אישה צעירה, שהייתה בהיריון מתקדם, לאור יום, בלב העיר, בעת שהייתה בדרכה עם ילדיה הקטנים לגן".

נגד אביה של הנרצחת יוחס בכתב האישום גם אירוע קודם, שבמסגרתו תקף אותה באלימות קשה בחצר ביתה. עורכי הדין שרון משעל ואלירן אשכנזי מפרקליטות מחוז מרכז, שניהלו את ההליך, מסרו: "בכך באה לסיומה פרשה קשה וכואבת, שבמרכזה רצח אכזרי של איה ז"ל בידי בני משפחתה על לא עוול בכפה - רצח אישה צעירה, שהייתה בהיריון מתקדם, לאור יום, בלב העיר, בעת שהייתה בדרכה עם ילדיה הקטנים לגן".