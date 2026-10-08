בית המשפט המחוזי מרכז בלוד גזר היום (חמישי) את עונשם של שלושת הנאשמים ברצח איה עסיוי (אבו חג'אג') בנובמר 2023, לעיני שני ילדיה הקטנים וכשהיא בהיריון מתקדם: אחיה למחצה של איה, שהיה בעת הרצח כבן 14.5, ובן דודה, שהיה כבן 15.5, הורשעו ברצח בנסיבות מחמירות בצוותא ובעבירות נוספות, ונידונו ל-22 ו-17 שנות מאסר בפועל, בהתאמה; אביה של איה הורשע בסיוע לרצח ובעבירות נוספות, ונידון ל-15 שנות מאסר בפועל. בנוסף, הורה בית המשפט לנאשמים לשלם לילדיה של הנרצחת פיצוי בסכום כולל של יותר מ-300 אלף שקל.
מכתב האישום שהגישה פרקליטות מחוז מרכז עולה כי הרצח בוצע על רקע סירובה של איה עסיוי (אבו חג'אג') בתו של האב מנישואיו הראשונים, לחזור ולהתגורר איתו ועם משפחתו ביישוב חורה שבנגב. אחיותיה של איה, שהייתה אז בת 26, תמכו בסירובה להישאר בלוד. לפי האישום, שני הנערים הגיעו בשעות הלילה לביתה של איה כשהם רעולי פנים ועם סכין, וארבו לה בסמוך לביתה.
לפי האישום, כאשר יצאה בבוקר עם שני ילדיה הקטנים, בני ארבע וחמש, בדרכם לגן, יצא אחיה למחצה של איה מהרכב, הסתער לעברה והחל לדקור אותה בכל חלקי גופה. הוא המשיך ודקר אותה כ-20 דקירות - לעיני ילדיה - גם כשניסתה להתגונן וכשהייתה שרועה על הרצפה. היא פונתה לבית החולים, אולם חרף המאמצים הרפואיים, לא ניתן היה להציל את חייה ואת חיי העובר שנשאה ברחמה.
נגד אביה של הנרצחת יוחס בכתב האישום גם אירוע קודם, שבמסגרתו תקף אותה באלימות קשה בחצר ביתה. עורכי הדין שרון משעל ואלירן אשכנזי מפרקליטות מחוז מרכז, שניהלו את ההליך, מסרו: "בכך באה לסיומה פרשה קשה וכואבת, שבמרכזה רצח אכזרי של איה ז"ל בידי בני משפחתה על לא עוול בכפה - רצח אישה צעירה, שהייתה בהיריון מתקדם, לאור יום, בלב העיר, בעת שהייתה בדרכה עם ילדיה הקטנים לגן".
"אימה של איה, אחיותיה ובני משפחה נוספים גילו אומץ רב והעידו בבית המשפט, על אף הקושי והחשש הכרוכים בכך", הוסיפו. "לעדותם ולשיתוף הפעולה שלהם היה תפקיד משמעותי בבירור האמת ובניהול ההליך המשפטי, עד מיצוי הדין עם האחראים. שום עונש לא יוכל להשיב את איה למשפחתה ולילדיה, אך אנו מקווים כי סיום ההליך והעונשים המשמעותיים שנגזרו על הנאשמים, יביאו למשפחה מידה של נחמה ואפשרות להתחיל בתהליך של ריפוי. אנו משתתפים בצערה הכבד של משפחתה של איה ז"ל".
עו"ד ליקול טמסוט, המייצגת את משפחתה של איה אבו חג'אג' מטעם הסיוע המשפטי של משרד המשפטים: "מדובר באירוע רצח מזעזע שבוצע בתוך המשפחה. איה נרצחה בעודה אמא לשלושה ובעת שהיא הריון בשבוע ה-30, לתינוק שלצערנו לא שרד. כעת, לאחר שההליך הפלילי סוף סוף נגמר, המשפחה שנותרה מאחור תוכל להתרכז בטיפול ושיקום של שלושת הילדים היתומים שנותרו ומתמודדים עם קשיים יום יומיים וכאב עצום".