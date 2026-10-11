התכתבויות וואטסאפ שמיוחסות ליועצו של ראש הממשלה, יונתן אוריך, הודלפו היום (ראשון) לרשתות החברתיות. אוריך עצמו לא מסר תגובה לדליפה לכאורה. הגורם שפרסם את ההתכתבויות בחר בשיחות עם שבעה אנשים מתוך רשימה ארוכה של קבוצות ואנשי קשר, וטען כי שיחות נוספות יתפרסמו בקרוב.

התכתבויות וואטסאפ שמיוחסות ליועצו של ראש הממשלה, יונתן אוריך, הודלפו היום (ראשון) לרשתות החברתיות. אוריך עצמו לא מסר תגובה לדליפה לכאורה. הגורם שפרסם את ההתכתבויות בחר בשיחות עם שבעה אנשים מתוך רשימה ארוכה של קבוצות ואנשי קשר, וטען כי שיחות נוספות יתפרסמו בקרוב.

התכתבויות וואטסאפ שמיוחסות ליועצו של ראש הממשלה, יונתן אוריך, הודלפו היום (ראשון) לרשתות החברתיות. אוריך עצמו לא מסר תגובה לדליפה לכאורה. הגורם שפרסם את ההתכתבויות בחר בשיחות עם שבעה אנשים מתוך רשימה ארוכה של קבוצות ואנשי קשר, וטען כי שיחות נוספות יתפרסמו בקרוב.

כי אוריך חיבר את חשבון הוואטסאפ האישי שלו לשירות חיצוני מאיחוד האמירויות, דבר שאיפשר גישה מלאה ובלתי מוצפנת להתכתבויותיו הרגישות.

כי אוריך חיבר את חשבון הוואטסאפ האישי שלו לשירות חיצוני מאיחוד האמירויות, דבר שאיפשר גישה מלאה ובלתי מוצפנת להתכתבויותיו הרגישות.

לפי שעה, לא ברור מי עומד מאחורי פרסום ההתכתבויות של אוריך. לאחרונה

לפי שעה, לא ברור מי עומד מאחורי פרסום ההתכתבויות של אוריך. לאחרונה

לפי אותו פרסום בכלכליסט, חשיפת הקוד של כלי מעקב תקשורתי שפיתח אוריך גילתה פרטי גישה שאפשרו לגורמים זרים לחדור לקבוצות ווטסאפ ולשאוב מהן מידע חסוי. השירות שבו השתמש אוריך, כך נכתב, כפוף לחוקי איחוד האמירויות - המאפשרים לרשויות הביטחון המקומיות גישה למידע ותוכן הודעות ללא צורך בצו בית משפט.

לפי אותו פרסום בכלכליסט, חשיפת הקוד של כלי מעקב תקשורתי שפיתח אוריך גילתה פרטי גישה שאפשרו לגורמים זרים לחדור לקבוצות ווטסאפ ולשאוב מהן מידע חסוי. השירות שבו השתמש אוריך, כך נכתב, כפוף לחוקי איחוד האמירויות - המאפשרים לרשויות הביטחון המקומיות גישה למידע ותוכן הודעות ללא צורך בצו בית משפט.

לפי אותו פרסום בכלכליסט, חשיפת הקוד של כלי מעקב תקשורתי שפיתח אוריך גילתה פרטי גישה שאפשרו לגורמים זרים לחדור לקבוצות ווטסאפ ולשאוב מהן מידע חסוי. השירות שבו השתמש אוריך, כך נכתב, כפוף לחוקי איחוד האמירויות - המאפשרים לרשויות הביטחון המקומיות גישה למידע ותוכן הודעות ללא צורך בצו בית משפט.