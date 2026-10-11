התכתבויות וואטסאפ שמיוחסות ליועצו של ראש הממשלה, יונתן אוריך, הודלפו היום (ראשון) לרשתות החברתיות. אוריך עצמו לא מסר תגובה לדליפה לכאורה. הגורם שפרסם את ההתכתבויות בחר בשיחות עם שבעה אנשים מתוך רשימה ארוכה של קבוצות ואנשי קשר, וטען כי שיחות נוספות יתפרסמו בקרוב.
לפי שעה, לא ברור מי עומד מאחורי פרסום ההתכתבויות של אוריך. לאחרונה נחשף ב"כלכליסט" כי אוריך חיבר את חשבון הוואטסאפ האישי שלו לשירות חיצוני מאיחוד האמירויות, דבר שאיפשר גישה מלאה ובלתי מוצפנת להתכתבויותיו הרגישות.
לפי אותו פרסום בכלכליסט, חשיפת הקוד של כלי מעקב תקשורתי שפיתח אוריך גילתה פרטי גישה שאפשרו לגורמים זרים לחדור לקבוצות ווטסאפ ולשאוב מהן מידע חסוי. השירות שבו השתמש אוריך, כך נכתב, כפוף לחוקי איחוד האמירויות - המאפשרים לרשויות הביטחון המקומיות גישה למידע ותוכן הודעות ללא צורך בצו בית משפט.
בכל מקרה, לא ניתן לקבוע בוודאות אם הדלפת ההתכתבויות - ככל שהן מהימנות - קשורה בהכרח לפרצת האבטחה הזו. את הכלי, לפי חשיפת הארץ, בנה אוריך עבור ראש הממשלה ורעייתו - כדי לנטר בזמן אמת אזכורים שלהם בתקשורת, ובמקרה הצורך לשלוח התראות לקבוצות וואטסאפ ייעודיות. את הכלי פיתח אוריך באמצעות מודל ה-AI קלוד של אנתרופיק, והוא נחשף מכיוון שאוריך פרסם את הקוד באתר הפיתוח גיטהאב.
מטעמו של אוריך לא נמסרה תגובה.