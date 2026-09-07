ישר! בראשות גדי איזנקוט הגישה את רשימתה לכנסת, אותיות המפלגה שהוגשו לוועדת הבחירות הן "דרך". ראש השב"כ לשעבר יורם כהן יוצב במקום השני, אורית פרקש הכהן במקום השלישי, עדי אלטשולר במקום הרביעי, ומתן כהנא החמישי. אחריהם, לפי הסדר: חילי טרופר, שאול מרידור, תאיר איפרגן, אושרת גני גונן, שירה שפירא, ענבר הרוש גיטי, אלעזר שטרן, כמיל אבו רוקן, דבורה שריפיאן בכר, אלקס ריף, ענבר יחזקאלי, רועי פולקמן, ישראל זרי, טל אוחנה חכמון, אליסף פרץ, יפה טבג'ה, ניר חג'בי, רון ברקאי, שי פישר, ליאן פולק דוד, רועי כהן, זיו רוזן, ג'וסלין בש, אלון פוטרמן, טלי מולנר.