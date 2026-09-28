בית המשפט הצבאי האריך אמש (יום א') את מעצרם של שני תושבי קלקיליה שחשודים בחפירת מנהרה בעומק 25 מטרים בעיר עד ליום ראשון הקרוב, כאשר לפי החשד אחד מהם הוא קצין בביטחון המסכל הפלסטיני, שדרגתו מקבילה לרב-פקד במשטרת ישראל. בחמישי האחרון הוארך מעצרם של שני חשודים נוספים, שנמצאים במעצר גם הם.

גלריה המשטרה עומדת על גרסתה כי מדובר במנהרה המשטרה עומדת על גרסתה כי מדובר במנהרה ( צילום: דוברות המשטרה )

קצין בביטחון המסכל הפלסטיני חשוד במעורבת בחפירת המנהרה בקלקיליה, בה נמצאו סוגי נשק שונים. החשוד הוא תושב קלקיליה ודרגתו מקבילה לרב פקד במשטרה. אמש (ראשון), בית המשפט הצבאי האריך את מעצרו של החשוד, ותושב נוסף מקלקיליה בשמונה ימים. בתוך כך, גם מעצרם של שני חשודים ישראלים שנעצרו במסגרת התקרית הוארך ביום חמישי האחרון עד מחר.

לארבעת החשודים מיוחסות עבירות של החזקת אמצעי לחימה, קשירת קשר לביצוע פשע, הכנה לביצוע מעשה טרור, הכשרת דרך מעבר או מנהרה לשם ביצוע עבירה או לשם הימלטות לאחר ביצוע, החזקה או אחסנה של חומר בלתי מאושר ועבירות נוספות.

בדיון בעניין הארכת מעצרם של החשודים, סנגורם טען כי אחד מהם הוא קצין בביטחון המסכל הפלסטיני. בית המשפט הצבאי קבע בהחלטתו להאריך את מעצרו כי "לאחר עיון בתיק החקירה ובדוח הסודי, קיים חשד סביר לביצוע העבירות המיוחסות לחשוד ביניהן הכשרת דרך מעבר או מנהרה".

רובה שאותר במנהרה בקלקיליה ( צילום: דוברות המשטרה )

בשבוע שעבר המשטרה טענה כי אותרו שתי מנהרות בשלבי חפירה, אחת מהן בעומק 25 מטרים לפחות בקלקיליה במהלך פעילות של משטרה ומג"ב. עוד נמסר כי נמצאו בה אמצעי לחימה רבים. לפי המשטרה, המנהרה נמצאת במרחק של 400 מטרים בקו אווירי מכביש 6 וכ-200 מטרים מכביש 55 ולא חצתה לשטח ישראל.

צה"ל הכחיש זאת ואמר כי בפעילות אותרו "שני פירים עמוקים", אך לאחר שנחקרו נשלל החשד כי הם מתחברים לתוואי מנהרה - וכן נשללה הטענה כי אחד מהם נמצא בקרבת מרחב התפר. במשטרה המשיכו לטעון כי ההודעה שיצאה מטעמם "נכונה ומבוססת על עובדות". בהמשך קרב הגרסאות עבר לסרטונים כשכל צד פרסם סרטון במטרה לחזק את עמדתו.

תושבי קו התפר לא הופתעו: "לך תדע אם אין עוד מנהרות". פעילות הכוחות בקלקיליה, ארכיון תושבי קו התפר לא הופתעו: "לך תדע אם אין עוד מנהרות". פעילות הכוחות בקלקיליה, ארכיון ( צילום: דובר צה"ל )

18 קילומטרים בלבד, נסיעה של חצי שעה, מפרידים בין קלקיליה לעיר כפר סבא וערים נוספות במרכז ובשרון. מאז 7 באוקטובר, מתגבר החשש בקרב הישראלים שחיים ביישובי קו התפר, מפני תרחיש של חדירת מחבלים. ראש העיר של כפר סבא ויו"ר פורום יישובי קו התפר רפי סער אמר כשפורסם על איתור המנהרה כי מדובר ב"אירוע חמור שממחיש עד כמה האיום הביטחוני על תושבי קו התפר הוא ממשי ומיידי".