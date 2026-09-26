מזג אוויר חריג מכה בחוף המזרחי של ארצות הברית ובתאילנד: בארצות הברית סערה עוצמתית הגיעה לחוף המזרחי והיא מאיימת על כ-40 מיליון בני אדם. אתמול היא הכתה ביישובים שלאורך החוף עם רוחות במהירות של כ-80 קמ"ש וגרמה להפסקות חשמל והצפות נרחבות. בין היתר בוטלה בשל מזג האוויר הסוער הופעה של אד שירן במסצ'וסטס.