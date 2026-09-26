מזג אוויר חריג מכה בחוף המזרחי של ארצות הברית ובתאילנד: בארצות הברית סערה עוצמתית הגיעה לחוף המזרחי והיא מאיימת על כ-40 מיליון בני אדם. אתמול היא הכתה ביישובים שלאורך החוף עם רוחות במהירות של כ-80 קמ"ש וגרמה להפסקות חשמל והצפות נרחבות. בין היתר בוטלה בשל מזג האוויר הסוער הופעה של אד שירן במסצ'וסטס.
בבירת תאילנד בנגקוק מספר אזורים הוצפו בשל גשם מתמשך שירד מיום חמישי האחרון. מי השיטפונות התפשטו ברחבי העיר במיוחד בחלק המרכזי והמזרחי וגרמו לשיבושי תנועה ולפינוי תושבים מהאזורים המוצפים. בתיעודים שהופצו נראים כבישים מוצפים ומכוניות שננטשו על ידי הנהגים, בשל חוסר היכולת להמשיך בנסיעה. תעלות גדולות בבנגקוק התמלאו בכמות גשם מצטברת של יותר מ-20 סנטימטרים.
מושל בנגקוק, צ'אדצ'ארט סיטיפונט, אמר כי בעלי תפקידים מטעם העירייה פועלים לניקוז של המים במהירות האפשרית ולהערכתו מפלס המים באזורים המוצפים יירד לאחר סיום הגשמים. בינתיים הוקמו מספר מקלטים עבור תושבים שנאלצו להתפנות ובמקביל נפתחו כמה חניונים עבור כלי רכב שננטשו ונאספו מהכבישים המוצפים.
על פי השירות המטאורולוגי של תאילנד הגשמים בכל רחבי המדינה צפויים להימשך עד יום ראשון. גורמים רשמיים מסרו כי בסך הכול נפגעו משיטפונות מאז יום חמישי כ-84 אלף בני אדם.