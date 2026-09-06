"לא יכולה להיות מחלוקת על כך כי הצורך בהגנה על גופם ונפשם של קטינים מפני עבירות מין מחייב מסר עונשי חד משמעי הולם ומחמיר", נכתב בבקשת הפרקליטות לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. הם ציינו כי לפי כתב האישום שהוגש נגדו הוא ניצל את היכרותו עם הנערה משום שהיה שכן שלה והיא הייתה חברה של בנותיו. כשעלתה לביתו, כך נטען, ביצע בה מעשים מגונים במרפסת. בין היתר הוא נגע בגופה ונישק אותה בפיה ובצווארה. הוא הודה והורשע כאמור במסגרת הסדר טיעון.