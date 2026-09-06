פרקליטות המדינה הגישה ערעור על קולת עונשו של משה סנדרוסי, בן כ-60 מאשקלון, שהורשע במסגרת הסדר טיעון בביצוע מעשה מגונה בנערה בת 13. הוא נידון לעונש של תשעה חודשי עבודות שירות. בפרקליטות דורשים להטיל עליו עונש מאסר בפועל.
"לא יכולה להיות מחלוקת על כך כי הצורך בהגנה על גופם ונפשם של קטינים מפני עבירות מין מחייב מסר עונשי חד משמעי הולם ומחמיר", נכתב בבקשת הפרקליטות לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. הם ציינו כי לפי כתב האישום שהוגש נגדו הוא ניצל את היכרותו עם הנערה משום שהיה שכן שלה והיא הייתה חברה של בנותיו. כשעלתה לביתו, כך נטען, ביצע בה מעשים מגונים במרפסת. בין היתר הוא נגע בגופה ונישק אותה בפיה ובצווארה. הוא הודה והורשע כאמור במסגרת הסדר טיעון.
כבר בשלב הטיעונים לעונש, בדיון שנערך בבית משפט השלום באשקלון, ביקשה הפרקליטות להטיל עליו עונש מאסר בפועל. אמה של הנערה אמרה אז כי "ילדים זה דבר רך ושברירי, צריך שירגישו בטוחים, שיתנו עונש כדי שאנשים סביבו לא יעשו דבר כזה".
עו"ד מזל מנשה קסהון, שהגישה את הערעור מטעם הפרקליטות, הדגישה כי סנדרוסי ביצע את המעשים "תוך הפרת אמון בסיסית, לנוכח פער הגילים ותוך ניצול תמימותה והיכרותה של הקטינה עמו ועם בנותיו. עוד צוין כי המעשים פגעו באופן משמעותי בשלומה, בשלמות גופה, בכבודה ובבריאותה. לעמדת הפרקליטות, העונש שנגזר אינו הולם את חומרת המעשים ויש להחמירו באופן משמעותי, בין היתר נוכח הצורך בהרחקת עברייני מין מהחברה".
עוד נכתב כי "עלול לצאת מסר שגוי כלפי נפגעי עבירה שאוזרים אומץ, מתלוננים על שנעשה בהם, חייהם מתהפכים באחת, ולאחר כלל הקשיים שעמם הם נדרשים להתמודד במהלך ההליך הפלילי, חוזים בעבריין המתחמק מהעונש הראוי לו".