"הוא היה רק בן 16 ו-10 חודשים. קטטה, בגלל זריקת פת לחם. מכות, גידופים, אגרופים. אדיר הסתובב ונשען על המקרר והוא פשוט בא מאחור, לקח סכין ובמכה אחת הפיל אותו. הוא נשאר להתבוסס בדמו". את היום הזה לא שוכחת עופרה רוהקר, כשתמונת בנה בידיה. אדיר, הבן היחיד שלה ושל בעלה שמעון, נדקר למוות בפנימייה בידי נער אחר. עכשיו, אחרי פחות מ-9 שנים, שוחרר מהכלא מי שהרג אותו. הוא אמור היה לרצות עוד כשנה ושלושה חודשים במאסר - ו בסך הכול 10 שנים .

הוריו של אדיר: "למה לתת כזה פרס? לא עדכנו אותנו" ( צילום: הרצל יוסף, רועי עידן )





שמו של הדוקר אסור בפרסום, מאחר שבעת ביצוע העבירה, בשנת 2018, הוא היה בן פחות מ-18. גם הוא וגם אדיר חיו יחד בפנימייה "כנף של אהבה" בדרום. ההחלטה על שחרורו מתפרסמת כאן לראשונה, בעקבות בקשה שהוגשה על ידי ynet ו"ידיעות אחרונות".

"העונש הזה לא היה מספיק ולא ירתיע ילדים ונערים אחרים מלבצע מעשי רצח", תוקפת האם. "זה אומר שמערכת המשפט צריכה לחשוב פעמיים. לא יכול להיות שאדם שרצח יצא לחופש אחרי 9 שנים, ומשפחה אחרת נשארת ללא ילד לכל החיים! לא עדכנו אותנו, לא הודיעו לנו. למה לתת לו כזו מתנה? למה לתת לו כזה פרס? מי יודע מה הוא יעשה עכשיו? הוא יצא לחופשי, בן אדם שזה האופי שלו. כמה הוא קיבל בגזר הדין? 10 שנים? זה לא הוגן וזה לא בסדר, זו שערורייה, זה קורע לנו את הלב. הילד שלנו מתחת לאדמה והבן אדם מסתובב חופשי, ציפיתי למשהו אחר, וחבל שהתאכזבנו".

כתב האישום שהוגש נגד הנער דאז, שדקר את אדיר, תיאר שלב אחר שלב את הקטטה שהסתיימה במותו של אדיר. העבירה שבה הואשם הייתה הריגה. הקטטה התרחשה ב-6 בפברואר 2018, כשהנער הדוקר היה תורן בארוחת הערב בחדר האוכל בפנימייה. הוא פינה שאריות מזון מאחד השולחנות והשליך אותן לפח מחוץ לחדר האוכל. פיסת לחם נפלה לו על הרצפה ליד הפח, ונער אחר שהבחין בכך, פנה אליו והעיר לו על כך שלא הרים אותה - וזרק אותה לפח בעצמו. אדיר העיר לנער הדוקר גם הוא על השלכת הלחם, וקילל אותו. אז החלו חילופי קללות בין השניים.

גלריה שמעון ועופרה, עם תמונתו של אדיר. "זו שערורייה. קורע את הלב" ( צילום: הרצל יוסף )

בשלב מסוים, לפי כתב האישום, הנער הדוקר נכנס למטבח, השקיף על אדיר והמשיך להתעמת איתו מילולית. אדיר נכנס למטבח, נעמד מולו והצמיד את מצחו למצח של הנער הדוקר. הם החלו להתגושש, דחפו זה את זה - ואז מדריכה בפנימייה הפרידה ביניהם והם הפסיקו. הנער ניגש לשיש במטבח, לקח סכין מטבח והתקרב לאדיר באיומים לדקור אותו. אדיר ענה לו "בוא תדקור אותי יא בן זונה" - והשניים החלו שוב להתגושש, כשהם הולמים זה בזה באגרופים ודוחפים אחד את השני. המדריכה לא הצליחה להפריד ביניהם.

בשלב כלשהו הנער הדוקר הפנה את גבו לאדיר, ואדיר ניסה להוציא את הסכין מידו. אז הסתובב אדיר, הפנה את גבו והחל לצאת מהמטבח. הנער התקרב אליו, דקר באותו בסכין בצוואר. אדיר החל לפסוע לכיוון חדר המדריך, אבל לא הספיק להגיע ונפל ארצה.

"ככה לא נאבקים באלימות ברחובות"

שמעון רוהקר, אביו של אדיר, מבקש להעביר מסר לאזרחי ישראל. "איבדתי את הבן היחיד שלי, אחרי שכבר התמודדנו עם כאב של אובדן ילד ראשון. הוא נפטר בגיל 10 חודשים ממצוקה לבבית. אדיר היה כל התקוות, החלומות והתכנונים שלנו. ילד נבון מאוד, חכם, שאפתן שכל עתידו עמד לפניו. סיים את הפעילות בתנועת אחריי וגלישה בים, והכול במטרה להגיע לשירות קרבי מבצעי ביחידה מיוחדת בחיל הים. הוא שאף הכי גבוה שרק אפשר", מתאר האב.

אדיר רוהקר על הגלשן. חלם על שירות קרבי מבצעי ביחידה מיוחדת בחיל הים ( צילום: חיים הורנשטיין, ידיעות אחרונות )

"אחרי הרצח הגיעו אלינו מפקדים מחיל הים ומיחידות מובחרות נוספות ושיתפו אותנו בחוויות ההכנה של אדיר לצה"ל. הוא נרצח בידי נער אלים. מלכתחילה העונש שקיבל אותו נער היה קל מאוד. בסך הכול 10 שנים על המעשה הנורא ביותר - וכעת נדהמנו לשמוע שאפילו את העונש הקצר הזה בית המשפט עוד קיצר. איזה מסר מדינת ישראל מעבירה לרוצחים אחרים? תרצחו - ואז תקבלו הנחות בעונש, ועוד שחרור מוקדם.

"תיאורטית, אני עשוי מחר לפגוש ברחוב את אותו הנער. אנחנו עומדים חסרי אונים מול החלטת בית המשפט להעניק לאותו בחור עוד הנחה של שנה וחצי ממאסרו. אין לי ספק שאותו בחור גם מחר עלול לדקור אנשים אחרים ולגרום למותם, ובתחושה שלי בית המשפט בהחלטה הזו מפקיר את אזרחי ישראל לאלימות הזו, ככה לא נאבקים באלימות ברחובות".

בשנת 2021 התקבלה הכרעה בתביעה שהגישה המשפחה נגד המדינה, בדרישה לפיצויים בסך 8.5 מיליון שקלים. בתביעה נטען כי המדינה התרשלה בשמירה על הבן. בסופו של דבר נקבע כי המדינה והחברה המבטחת יפצו את המשפחה בסכום של 1.2 מיליון שקלים , מבלי שהמדינה הודתה באחריות למחדל שגרם למותו של אדיר.

ישוחרר, אבל לא הביתה

לפני כשנה שכר האסיר את עורכי הדין אלינה וליאור כרסנטי, שמתמחים בייצוג אסירים בוועדות שחרורים במטרה לקצר את עונשו ולהשתחרר. הם פנו בשמו לוועדת השחרורים בחודש מרץ האחרון, אך בקשתם נדחתה - והוועדה קבעה לקיים דיון חוזר בעניינו בחלוף תקופה של 6 חודשים. בראש הוועדה עמד השופט בדימוס יוסף בן חמו. הוועדה ציינה שהאסיר הורשע בעבירת ההריגה, ובנוסף אליה, הורשע גם באיומים ובשוד, ובסופו של דבר קבעה כי ישוחרר להוסטל - ולא לביתו - עד סיום תקופת המאסר.

בהחלטה, שהגיעה לידי ynet, תואר כי "האסיר מרצה את עונשו, מאסר לתקופה של 10 שנים ותאריך השחרור המלא שלו 5.2.28. ניכרת לקיחת אחריות מצד האסיר, שמגלה תובנה לדפוסיו האלימים והמסוכנים טרם העבירה וכן לגבי חומרת מעשיו. הוא הגיע להסדר תשלומים לגבי הפיצויים שהוטלו עליו, עבר הליך טיפולי ארוך ושולב בפרויקט שיקום קבוצתי בבית הסוהר חרמון".

( צילום: רועי עידן )

הוועדה, ששקלה את מצבו של האסיר, הוסיפה כי "המכשול העיקרי בעניינו של האסיר הוא העובדה שעל פי חוות דעת עדכנית מסוכנתו של האסיר בינונית, ומתבססת על גורמים סטטיים שאינם ניתנים לשינוי. נקבע כי מסוכנות בינונית הינה מסוכנות שככלל מצביעה על מסוכנות לציבור ולכן היא איננה מאפשרת שחרור, אולם ועדת השחרורים היא הגורם המכריע אם רמת המסוכנות שנקבעה מאפשרת את שחרורו של האסיר על תנאי".

בהחלטה נקבע כי "האסיר ביצע את עבירותיו בהיותו קטין, אין לחובתו עבירות משמעת, יצא לחופשות רבות ללא חריג, סיים מחלקה טיפולית בעבירות אלימות בהצלחה ועבר לשיקום, וכל אלה מביאים למסקנה שלמרות המסוכנות שנקבעה משיקולים סטטיים, הנסיבות האישיות של האסיר והעובדה שאינו משתחרר לביתו אלא למסגרת פיקוח הדוקה, יש בהן להכריע לטובת שחרורו המוקדם".

עו"ד חיה מנע, שמייצגת את משפחת המנוח, מסרה בתגובה: "חמור מאוד בעיניי שמדינת ישראל שמלכתחילה התרשלה בהגנה על חייו של הנער, ובהמשך גזרה עליו עונש מאסר קל וכעת נתנה לו פרס של שחרור מוקדם וזאת חרף מסוכנתו מבלי לקבל את עמדת המשפחה השכולה. בכוונתי לפנות לפרקליטות ולדרוש מדוע לא התבקשה עמדת ההורים ולבחון את בקשת המשפחה להטיל מגבלות נוספות על האסיר ולהקפיד על תנאי השחרור ולמנוע יצירת קשר בין הצדדים".

עו"ד חיה מנע ( צילום: אילן בשור )

עו"ד אלינה וליאור כרסנטי ( צילום: סטודיו תומאס )