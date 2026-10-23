לפי דיווח ירדני, אחד הפצועים סיפר כי בין 150 ל-200 בני אדם נכחו בתוך הכנסייה ומחוצה לה, והשתתפו בתפילות הלוויה של אישה שמתה. עם תחילת הטקס, נשמע פיצוץ. רבים מהמשתתפים מיהרו לצאת החוצה, ואז נתקלו בחמושים שפתחו לעברם באש.

לפי דיווח ירדני, אחד הפצועים סיפר כי בין 150 ל-200 בני אדם נכחו בתוך הכנסייה ומחוצה לה, והשתתפו בתפילות הלוויה של אישה שמתה. עם תחילת הטקס, נשמע פיצוץ. רבים מהמשתתפים מיהרו לצאת החוצה, ואז נתקלו בחמושים שפתחו לעברם באש.

לפי דיווח ירדני, אחד הפצועים סיפר כי בין 150 ל-200 בני אדם נכחו בתוך הכנסייה ומחוצה לה, והשתתפו בתפילות הלוויה של אישה שמתה. עם תחילת הטקס, נשמע פיצוץ. רבים מהמשתתפים מיהרו לצאת החוצה, ואז נתקלו בחמושים שפתחו לעברם באש.