לפחות שבעה בני אדם נרצחו בצהריים (שישי) מירי לעבר כנסייה בכפר חמוּד במחוז אל-כרכ בירדן. לפי דיווחים מהממלכה, שני חמושים הגיעו למקום ברכב, ואז פתחו באש לעבר הנוכחים בטקס ההלוויה.
מהירי נפצעו כמה בני אדם, והם פונו לקבלת טיפול בבתי חולים באזור. כוחות הביטחון הירדניים מנהלים מצוד אחר מבצעי הירי שנמלטו מהמקום.
לפי דיווח ירדני, אחד הפצועים סיפר כי בין 150 ל-200 בני אדם נכחו בתוך הכנסייה ומחוצה לה, והשתתפו בתפילות הלוויה של אישה שמתה. עם תחילת הטקס, נשמע פיצוץ. רבים מהמשתתפים מיהרו לצאת החוצה, ואז נתקלו בחמושים שפתחו לעברם באש.
עדי ראייה ציינו כי הירי נמשך כחמש דקות. תחילה כוונה האש לעבר האנשים שמחוץ לכנסייה, ולאחר מכן היא הופנתה לעבר הכניסה למבנה.
מהביטחון הכללי בירדן נמסר: "חמושים שזהותם אינה ידועה פתחו באש בתוך כנסייה במחוז אל-כרכ. כתוצאה מכך נרשמו מספר הרוגים ופצועים. מתנהלים מאמצים לאיתור החשודים".
עוד נמסר: "אנו מזהירים מפני הפצת מידע כלשהו בנוגע לתקרית הירי שאירעה במהלך הלוויה במחוז אל-כרכ. הציבור נקרא להסתמך אך ורק על הודעות רשמיות כפי שהן מתפרסמות. אי-ציות להנחיה זו יוביל לנקיטת צעדים משפטיים".
התקשורת הממשלתית הירדנית מסרה: "כוחות הביטחון פועליםבשטח בעקבות אירוע ירי במחוז אל-כרכ. הודעות יפורסמו לאחר אימות הפרטים. אנו קוראים לציבור לאפשר לכוחות הביטחון לבצע את הפעולות הנדרשות, ולהסתמך על מידע המגיע ממקורות רשמיים בלבד".
דחאם מתקאל אל-פואז, פרשן ירדני לענייני המזרח התיכון, כתב ב-X: "המתקפה החמושה מול הכנסייה באל-כרכ מהווה פשע המזעזע את מצפונו של כל ירדני. זה מעשה שאין לקבלו או להצדיקו בשום נסיבות. אני מתנגד לקנאות עדתית ודתית, ודוחה את שפיכת דמם של בני אדם על רקע דתם או השתייכותם העדתית. מוסלמים ונוצרים הם שותפים במולדת זו. דמו של ירדני הוא מקודש, והאחדות הלאומית שלנו היא קו אדום. אנו מבקשים צדק והבאת האחראים לדין ולא סכסוכים ושנאה".