יו"ר ש"ס אריה דרעי והרב יצחק יוסף הגיעו היום (חמישי) לסיכומים לקראת השקת קמפיין הבחירות של המפלגה. השניים נועדו בניסיון להרגיע את הרוחות, לאחר שהייתה ביניהם מתיחות סביב מחלוקות בין נציגי ש"ס בממשלה ומועצת חכמי התורה של המפלגה. הצעדים עליהם הסכימו דרעי ויוסף כוללים הכרה של ש"ס ברב כממשיך דרכו של אביו - אך מבלי שיקבל את נשיאות המועצה, ודרישת ש"ס לחוק גיוס - עוד לפני הקמת הקואליציה הבאה וכניסה לממשלה.

גלריה ש"ס תדרוש חוק גיוס לפני הקמת קואליציה. אריה דרעי והרב יצחק יוסף ( צילום: יעקב כהן )

ש"ס צפויה להשיק הערב את קמפיין הבחירות שלה בכנס פעילים בחולון. עד כה לא נראו שלטי חוצות ונסיונות למתג את המפלגה. השלטים שהחלו להופיע השבוע עם הפסוק מתהילים "דרך אמונה בחרתי", אותו ציטטה גם שורדת השבי אגם ברגר בחזרה הביתה, מלווה תמונה של מייסד מועצת חכמי המפלגה, הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, לצד הכותל ודגל ישראל באווירת ימי הסליחות וחודש אלול.

מי שנעדרו מתמונות הקמפיין הם חברי המועצה הנוכחיים, כשהבולט שבהם הרב יצחק יוסף, בנו של מר"ן ומי שנחשב לממשיך דרכו כחבר מועצת חכמי התורה. מאחורי הקלעים ישנם דיווחים על מחלוקות בין הסיעה לבין הרב, שרק לאחרונה התבטא בשבחו של יו"ר ישר גדי איזנקוט , בעוד הסיעה שומרת על נאמנות לגוש הימין.

כדי להציג תמונה של לכידות במפלגה, הרב יצחק יוסף הוזמן לכינוס הערב. אם יגיע, יעמוד לצד אריה דרעי - מה שישדר אווירה מפוייסת בין השניים. הרב יצחק יוסף עם פרידתו מתפקיד הרב הראשי לישראל נכנס למועצה, אך מקורביו מצפים שיקבל את תקפיד "נשיא מועצת חכמי התורה", בדומה לאביו, דבר שעד כה לא התרחש. בעבר הייתה מחשבה למנות נשיאות משולשת יחד עם עוד שניים מהרבנים, אך בבתיהם של הרב סאלים והרב יוסף התנגדו כל אחד למינוי של השני והרעיון נגנז.

הרב יצחק יוכרז כממשיך דרכו של אביו - אך לא כנשיא. התכנסות מועצת חכמי התורה

על ההתבטאויות שיצאו מבית המפלגה וסערת חוק הגיוס ניסו בש"ס לפצות, ופתחו בסרטון של הרב עובדיה יוסף מברך את חיילי צה"ל, שעלה לחשבונות המפלגה ברשתות.

ביהדות התורה, המורכבת מדגל התורה הליטאית ואגודת ישראל החסידית, עדיין רחוקים מקמפיין חוצות של ממש. שתי המפלגות עוד לא התכנסו לישיבות מו"מ על מיקומים ברשימה, תפקיד ראשון וחלוקת הקמפיין, הפעם לפי ההסכם הוותיק בין השתיים בראשות המפלגה צפוי לעמוד נציג דגל התורה משה גפני. במקום השני יהיה יו"ר אגודת ישראל יצחק גולדקנופף.

אחרי קואליציה רוויית מתחים בין שני הצדדים בדגל התורה ישווקו קמפיין שיבטיח היפרדות, לפחות מעשית, אחרי הבחירות מאגודת ישראל - שהתפצלה מהקואליציה לפני כולם, כאשר גולדקנופף התפטר מתפקידו כשר אחרי ההצבעה שנפלה על פיזור הכנסת ערב מלחמת עם כלביא ביוני 2025, בעוד דגל התורה נשארה חלק מהקואליציה.

אמש "עקץ" מנכל המשרד לשירותי דת, איש ש"ס, יהודה אבידן, את האיש החזק באגודת ישראל מוטי בבצ'יק, כשהגיע לטקס הוקרה לרב העיר בית ים הרב רוז'ה. אבידן אמר "הנה נציג האופוזיציה גם הגיע", בעוד דגל התורה וש"ס שמרו על ציר שנע בין להיות בקואוליציה לבין לשמור על אש נמוכה בקשר איתה.

יהודה אבידן בעקיצה כלפי מוטי בבצ'יק בטקס ההוקרה לרב העיר בבת ים

הנציגים החרדיים סוגרים קדנציה בה לא הצליחו להביא הישג של ממש, ובייחוד הותירו את הצעירים מהמגזר בלי הדבר החשוב ביותר עבורם - פטור מגיוס והסדרת מעמדם של בחורי הישיבות. הדבר הוביל לגל עיצומים ושלילת הטבות, לרבות גל מעצרים, והתחושה של חרדים רבים היא כי לא קיבלו מענה לדבר החשוב ביותר מבחינתם. בהיעדר הישג לבוחרים, ינסו שתי המפלגות להציג שמירה על המסורת והיהדות והרבה האשמות על המצב כלפי בית המשפט והיועצת המשפטית לממשלה.

האם זה יעזור? בסופו של דבר החרדים מצביעים "ככל אשר יורוך", ובסיעות ישווקו את ציווי הרבנים להצביע עבורן, אך למשבר נכנסים גם שחקנים חדשים שינסו לנצל את תחושת היעדר הייצוג של חלקים במגזר עבורם. מפלגת "הקהל", שהכריזה על מפלגה חרדית עם פריימריז, סיימה אתמול את הליך ההצבעה אחרי שסיפרו על 90 אלף מתפקדים. קרוב ל-15 אלף תומכים השתתפו בפריימריז ואחד המייסדים, שלמה אלבוים, כבש את המקום הראשון עם 5,282 קולות.

במפלגת "הציבור החרדי" יושב הראש מוטי לייטנר ממשיך בקמפיין. יצויין כי בחודש האחרון ניהלה המפלגה קמפיין לשילובם של לייטנר ומועמד נוסף במפלגות יהדות התורה וש״ס, דרישה אשר לא נענתה. במפלגה ינסו חיבורים ושילובים נוספים במטרה להביא לייצוג החרדים העובדים, שלדברי המייסדים לא מוצאים את קולם בסיעות החרדיות הקיימות.