"אם הם נוחתים, אסור לכם לספק להם דלק, אסור לספק להם שירותי נחיתה, אסור למכור להם כרטיסים – אחרת תסולקו ממערכת הדולר":

כך אמר ביום שני שר האוצר האמריקני סקוט בסנט ברשת CNBC. דבריו של בסנט הופנו נגד חברות תעופה איראניות, כצעד אמריקני נוסף שמחריף את הלחץ על הרפובליקה האיסלאמית, המתמודדת כבר עם מצור ימי אמריקני ועם שיבושים בגבולות היבשתיים.