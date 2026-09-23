"אם הם נוחתים, אסור לכם לספק להם דלק, אסור לספק להם שירותי נחיתה, אסור למכור להם כרטיסים – אחרת תסולקו ממערכת הדולר": כך אמר ביום שני שר האוצר האמריקני סקוט בסנט ברשת CNBC. דבריו של בסנט הופנו נגד חברות תעופה איראניות, כצעד אמריקני נוסף שמחריף את הלחץ על הרפובליקה האיסלאמית, המתמודדת כבר עם מצור ימי אמריקני ועם שיבושים בגבולות היבשתיים.
על פי כתבה שהתפרסמה בעיתון "וול סטריט ג'ורנל", החל מהיום (רביעי), חברות זרות שיספקו לחברות התעופה האיראניות שירותי תדלוק ושירותים נוספים מסתכנות בסנקציות אמריקניות. בארה"ב טוענים כי טיסות מסחריות איראניות שימשו להעברת כלי נשק ולוחמים. כתוצאה, חברות תעופה איראניות כבר ביטלו טיסות בכמה מדינות.
בים וביבשה - ועכשיו גם באוויר
המהלך נועד להשלים את פעולות הצי האמריקני לסיכול התנועה הימית דרך נמלי איראן במסגרת המצור, שפוגע בהעברת מטענים ומשלוחי אנרגיה מטהרן. חלק ניכר מתנועת הסחורות הוסט לנתיבים יבשתיים, שגם בהם נוצרו כעת צווארי בקבוק חמורים.
ההגבלות על חברות התעופה באיראן הן חלק משורת סנקציות של משרד האוצר האמריקני נגד מגזר התעופה האיראני. במסגרתן הוטלו סנקציות גם על סוכנים שפעלו עבור מהאן אייר, חברת התעופה הפרטית הגדולה באיראן - שמשמשת במשך שנים כצינור להעברת פעילות עבור משמרות המהפכה - וכן על 27 חברות תעופה איראניות קטנות יותר.
"אם נותני שירותים ברחבי העולם לא יוכלו להמשיך לספק לחברות התעופה האיראניות את השירותים הדרושים להן כדי לטוס, בסופו של דבר הן יהפכו בעיקר לחברות תעופה מקומיות", אמר מת'יו לויט, ששימש בשנות ה-2000 כסגן עוזר שר האוצר האמריקני למודיעין. "זה, במובן מסוים, אומר שהסנקציות על חברות התעופה האיראניות, שקיימות כבר זמן רב, הופכות כעת לרציניות באמת", הוסיף.
ביטול הטיסות מהווה מכה נוספת ל-90 מיליון איראנים, שכבר מתמודדים עם אינפלציה גבוהה ועם צניחה מהירה בערך המטבע המקומי, הריאל. חברות התעופה האיראניות מילאו תפקיד מרכזי בהעברת סחורות חיוניות כמו תרופות וחלקי חילוף לרכב, וכן אפשרו לאזרחים לצאת מהמדינה.
הלחץ על מגזר התעופה כבר מתחיל לתת את אותותיו, עם שיבושים בטיסות בין איראן לשותפות הסחר שלה באזור. רשות התעופה האזרחית באיראן הודיעה ביום שלישי כי כל הטיסות מטהרן לבגדד שבעיראק ולמוסקט שבעומאן יבוטלו, החל מחצות הלילה שבין שלישי לרביעי. אזרבייג'ן הודיעה גם היא כי כל חברות התעופה האיראניות נאסרו מעתה מלנחות בנמליה. בנוסף, כל הטיסות מגאורגיה לאיראן הופסקו החל מיום שני, כך מסר דובר רשות התעופה במדינה.
בשבוע שעבר הודיעה מהאן אייר לנוסעיה כי תשהה את הטיסות לטורקיה ולעומאן, לבקשת המדינות הללו. אובדן שני היעדים המרכזיים מהווה מכה קשה לחברת התעופה, שעד כה המשיכה להוסיף קווים חדשים למרות הסנקציות שהוטלו עליה ב-2011, בשל העברת כוח אדם וכלי נשק עבור צבא איראן. סנקציות קודמות כבר פגעו ביכולתה של איראן לתחזק את צי המטוסים שלה, שכן מטוסי נוסעים מסחריים מסתמכים במידה רבה על רכיבים אמריקניים.
המדינות שלא משתפות פעולה
עם זאת, נכון לשעות אחר הצהריים של יום שלישי, עדיין נראו בלוחות הטיסות טיסות של חברות תעופה איראניות ליעדים בינלאומיים נוספים, בהם דובאי. משרד החוץ של איחוד האמירויות לא השיב לבקשה לתגובה.
טורקיה, שבמשך שנים נרתעה מאימוץ הסנקציות הכלכליות האמריקניות, אוכפת כעת מגבלות על בנקים איראניים. בשבוע שעבר ביטלו הרגולטורים הפיננסיים באנקרה את רישיונו של סניף בנק "מלי איראן" שבאיסטנבול והשתלטו על בנק "גולדן גלובל אינווסטמנט", בנק איסטנבולי שנכלל אף הוא ברשימת הסנקציות האמריקניות בתחילת החודש, בשל הפרת הסנקציות על איראן.
מנגד, סין ורוסיה מסתמנות כמי שאינן מצטרפות למערכה האמריקנית. בשעות הערב המאוחרות של יום שלישי נראו מטוסי מהאן באוויר בדרכם למוסקבה ולגוואנגז'ו, מרכז תעשייתי בדרום סין, לפי אתר מעקב המטוסים Flightradar24. "יש מאמץ בהובלת סין, רוסיה ואיראן לעשות ככל שניתן כדי לערער את משטר הסנקציות הבינלאומי, ובמיוחד את הסנקציות החד צדדיות של ארה"ב", אמר לויט, שכיום משמש עמית בכיר במכון וושינגטון למדיניות המזרח הקרוב.
על אף האזהרות האמריקניות, טיסה של מהאן אייר נחתה בגוואנגז'ו שבסין. הדבר מעלה שאלות בנוגע לעמדתה של סין, במיוחד על רקע ביקורו של הנשיא שי ג'ינפינג בארה"ב, שאליה הוא צפוי להגיע ביום רביעי בערב. סין היא שותפה דיפלומטית וכלכלית מרכזית של איראן. מאז תחילת המלחמה לא ניכרו סימנים לכך שבייג'ינג שוקלת לשנות את יחסיה עם טהרן, למרות הלחץ האמריקני.
משרד החוץ הסיני מסר כי בייג'ינג לא תאכוף את הסנקציות על מהאן אייר ועל חברות תעופה איראניות אחרות - ומחברת התעופה נמסר לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP, כי מכירת הכרטיסים ליעדים בסין נמשכת כרגיל. "הקשרים ושיתוף הפעולה הידידותיים בין סין לאיראן, המבוססים על כבוד הדדי ותועלת הדדית, הם לגיטימיים וחוקיים", נמסר בהודעת משרד החוץ של סין, שפורסמה ביום שלישי.