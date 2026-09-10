אמין קירנאוי (23) מבאר שבע הואשם היום (חמישי) בעוקץ של שני בעלי כלי רכב מהצפון בסך כולל של מאות אלפי שקלים. כתב האישום שהגישה לשכת התביעות במרחב העמקים של המשטרה יידון בבית משפט השלום בנצרת.

תיעוד הנאשם בעוקץ ( צילום: דוברות המשטרה )





רס"ר ליאל קדוש עמרם, חוקרת במחלק עוונות במשטרה עפולה, סיפרה: "ב-23 באוגוסט התקבלה תלונה ראשונה מצד תושב עפולה שפרסם בפייסבוק שלו את מכירת הרכב הפרטי שלו מסוג סקודה סופרב. בעקבות הפרסום קיבל הקורבן שיחת טלפון מאדם שהתעניין ברכב והם קבעו להיפגש".

החוקרת הוסיפה: "הם נפגשו בעפולה. הנאשם הביע רצון לרכוש את הרכב, עשה סיבוב בעיר ומיד הציע להעביר לקורבן את הסכום שביקש. הם העבירו בעלות במעמד 'הקנייה', והנאשם העביר אישור מזויף מהבנק שמעיד על העברת הכסף. למחרת בדק הקורבן את מצב החשבון וגילה שהעברה לא בוצעה.

"הקורבן שלח הודעה לנאשם שמבטיח לו לבדוק את הטענה. הוא מספר שבדק אצלו ואומר שאצלו הכול תקין. הנאשם מבטיח למוכר לבדוק הכול מול רואה החשבון שלו, ובינתיים עברו שישה ימים של שיחות בין השניים ללא תוצאות, ואז הקורבן הגיע להגיש תלונה".

מעמד "הקנייה" ואישור הבנק המזויף שהועבר למוכרים ( צילום: דוברות המשטרה )

שלושה ימים לאחר מכן הוגשה במשטרה עפולה תלונה דומה. "הפעם המתלונן סיפר שניסה למכור רכב מסוג יונדאי טוסון בשווי של 130 אלף שקל", סיפרה רס"ר קדוש עמרם. "הנאשם הגיע אליו, 'רכש' את הרכב, והציג לו אישור העברה לכאורה בנקאי. כמה שעות לאחר מכן, קיבל הבעלים הודעה מחברת פוינטר שהרכב נמצא ליד עפולה. הוא התחיל לחשוד כי הקונה סיפר לו שהוא מהמרכז, ואמר לו שהוא נוסע למרכז".

צילום: דוברות המשטרה

החוקרת סיפרה עוד: "המוכר בדק בבוקר את חשבון הבנק וגילה שהכסף לא הגיע. הנאשם אמר שוב שאצלו הכול בסדר, והמוכר מיד הבין שהוא נעקץ והגיש תלונה. שעות ספורות לאחר מכן הנאשם נעצר במחסום תאנים, והרכב נתפס והועבר למגרש משטרתי. מדובר באירוע מורכב שכן כבר בוצעה העברת הבעלות לאדם אחר".