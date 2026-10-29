פלטפורמת ההימורים פולימרקט פתחה בבדיקת חשד למסחר על בסיס מידע פנים בבחירות בישראל, לאחר שמאות חשבונות חדשים הימרו על הצלחת בנימין נתניהו והליכוד זמן קצר לפני סגירת הקלפיות ביום שלישי. לפי הודעת החברה, ההימורים הניבו רווחים בתוך זמן קצר, לאחר שהמדגמים הצביעו על הישגים טובים יותר לליכוד מההערכות המוקדמות. כמה מהחשבונות כבר משכו במצטבר יותר מ-100 אלף דולר, בעוד שבאחרים נצברו רווחים שטרם מומשו. עם זאת, טרם נמצאה הוכחה לשימוש במידע פנים, ולא ניתן לשלול שמדובר במשקיעים שהסתמכו על הערכות עצמאיות או פשוט הימרו בהצלחה.