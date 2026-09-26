ראשי "גוש השינוי" נפגשו בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד, והציגו "מסמך עקרונות", שבו התחייבו כי "ראשי המפלגות מתחייבים לעשות הכול כדי להגדיל את ציבור המצביעים, להשיג רוב בבחירות ולהקים ממשלה". כמו כן, הבטיחו לא לתקוף אחד את השני: "מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו או מי מטעמנו מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה". בתוך כך, הם התחלקו לשלוש קבוצות עבודה משותפות שבין היתר יגבשו קווי היסוד לממשלה הבאה. בפגישה סוכם שעד אחרי הבחירות לא יעסקו במועמד הגוש לראשות הממשלה, דבר שיו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט עמד עליו עד כה.