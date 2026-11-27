מוחמד עלי מחאג'נה, צעיר בשנות ה-20 לחייו שמתגורר באום אל פחם ועובד בתל אביב, פונה לבית החולים איכילוב ביום רביעי שעבר בעקבות תאונת דרכים שבה היה מעורב - שם התברר כי הוא סובל מדימום בראש. בעקבות מצבו הרפואי הוא נקשר למיטתו, לטענת משפחתו "כדי למנוע ממנו לפגוע בעצמו או לבצע תנועות לא במקום".

גלריה מוחמד עלי מחאג'נה. "נאבק על חייו"

"כאשר הוא התעורר, מוחמד לא הבין היכן הוא נמצא ומה מתרחש סביבו", סיפר אביו, עלי מחאג'נה. "הוא סבל מכאבי ראש חזקים, היה מבולבל, ובשלב מסוים קילל את אחד מאנשי הצוות הרפואי. בעקבות המקרה הוזעקה משטרה, והשוטרים הגיעו לבית החולים ביום שישי ב-03:00 לפנות בוקר. הם לקחו אותו ממחלקת טיפול נמרץ לתחנה, כשהוא עדיין סובל מדימום בראש".

האב הוסיף: "הבנו שהוא הותקף. אני הייתי בבית, ויצאתי ישר לתחנת המשטרה. שמעתי אותו צועק, ככל הנראה לאחר שקיבל מכות. בהמשך הוא הוחזר לבית החולים באמבולנס. מאז מצבו הידרדר, וכעת הוא במצב אנוש ונאבק על חייו".

"אנחנו חוששים מאוד לחייו", המשיך, "ומדגישים כי מצבו הרפואי היה ידוע וכי ההתנהגות שלו נבעה מהפגיעה ומהדימום שממנו סבל. מה שקרה לבן שלי מצער מאוד. לא היה צריך להגיע למשטרה. הוא היה בבית חולים, במקום שבו היו צריכים לטפל בו. הוא לא ידע מה קורה איתו, לא הבין איפה הוא נמצא, וסבל מכאבים ומדימום בראש.

"היה צריך להבין את מצבו הרפואי ולטפל בו, ולא להתייחס אליו כאילו הוא אדם שמפריע או מתנהג בצורה מכוונת. היחס לבני היה מזלזל מאוד. אחד הרופאים אף אמר 'תשחררו אותו, תשחררו אותו', במקום לספק טיפול ומענה לבני".

האב, עלי מחאג'נה. "מקרה קשה שמעלה שאלות חמורות"

לדבריו, "אנחנו דורשים לקבל תשובות ברורות: מדוע הוצא מישהו שסובל מדימום בראש ממחלקת טיפול נמרץ והועבר לתחנת המשטרה למרות מצבו הרפואי הקשה? חובה לברר את נסיבות המקרה ולבחון את התנהלות הגורמים המעורבים, שגרמה לבני להיות במצב אנוש.

"מדובר במקרה קשה שמעלה שאלות חמורות בנוגע להתנהלות כלפי אדם שמצבו הרפואי מחייב טיפול והשגחה, במיוחד כאשר הוא אינו מודע למעשיו ולסביבתו בשל פגיעה מוחית. זה רצח, לא טיפול. יש סיכוי גבוה שיקבעו בקרוב את מותו. האחריות היא על בית החולים והמשטרה שלקחה אדם מתוך המחלקה הכי קשה בבית החולים".

מבית החולים איכילוב נמסר: "המרכז הרפואי איכילוב עומד לצד משפחתו של המטופל ברגעים מורכבים אלו ומעניק לו את הטיפול הרפואי המיטבי. בית החולים מתחקר את פרטי האירוע. מטעמי צנעת הפרט ומשיקולי חיסיון רפואי, לא נוכל להתייחס לאירוע מעבר לכך".