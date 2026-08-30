. פנחס עידן, יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה שהשתתף בדיון אף שלא הוזמן אליו, טען בשיחה עם ynet: "בישיבה הסכימו איתי שמנהל נתב"ג (זהר גפן) נתן את ההוראה בפזיזות לסגור את נתב"ג". ברשות שדות התעופה אמרו בתגובה שהטענות של עידן כלל אינן נכונות. בתום הישיבה נקבע מועד לדיון המשך.

. פנחס עידן, יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה שהשתתף בדיון אף שלא הוזמן אליו, טען בשיחה עם ynet: "בישיבה הסכימו איתי שמנהל נתב"ג (זהר גפן) נתן את ההוראה בפזיזות לסגור את נתב"ג". ברשות שדות התעופה אמרו בתגובה שהטענות של עידן כלל אינן נכונות. בתום הישיבה נקבע מועד לדיון המשך.

עידן, היו"ר הכול-יכול של ועד העובדים שספג ביקורת קשה על המהלך של שביתת פתע בשיא עונת הטיסות, התייחס בדבריו היום בדיון להודעה שפרסמה רשות שדות התעופה ביום השיבושים האדיר. בהודעה נכתב אז בין היתר: "החל מהשעה 14:00 תופחת הפעילות האווירית בנתב"ג, עד לעצירה מלאה של נחיתות. המראות יצאו בהדרגה לפי לוח טיסות מעודכן".

עידן, היו"ר הכול-יכול של ועד העובדים שספג ביקורת קשה על המהלך של שביתת פתע בשיא עונת הטיסות, התייחס בדבריו היום בדיון להודעה שפרסמה רשות שדות התעופה ביום השיבושים האדיר. בהודעה נכתב אז בין היתר: "החל מהשעה 14:00 תופחת הפעילות האווירית בנתב"ג, עד לעצירה מלאה של נחיתות. המראות יצאו בהדרגה לפי לוח טיסות מעודכן".

עידן, היו"ר הכול-יכול של ועד העובדים שספג ביקורת קשה על המהלך של שביתת פתע בשיא עונת הטיסות, התייחס בדבריו היום בדיון להודעה שפרסמה רשות שדות התעופה ביום השיבושים האדיר. בהודעה נכתב אז בין היתר: "החל מהשעה 14:00 תופחת הפעילות האווירית בנתב"ג, עד לעצירה מלאה של נחיתות. המראות יצאו בהדרגה לפי לוח טיסות מעודכן".

יו"ר הוועד, שבינתיים הודח מחברותו בליכוד, טען: "במהלך הישיבה בממצאים הראשוניים של בדיקת אירועי סגירת נתב"ג, נאמר שמנהל נתב"ג נתן את ההוראה לסגור את נתב"ג. זה ממצא שלא היה עליו ויכוח, כי לאחר שצוותים עזבו את העבודה במיון המזוודות והחלו עיכובים בעבודה בנתב"ג, ניתנה הוראה לסגור את נתב"ג לנחיתות ונסגרו דלפקי הצ'ק-אין".

יו"ר הוועד, שבינתיים הודח מחברותו בליכוד, טען: "במהלך הישיבה בממצאים הראשוניים של בדיקת אירועי סגירת נתב"ג, נאמר שמנהל נתב"ג נתן את ההוראה לסגור את נתב"ג. זה ממצא שלא היה עליו ויכוח, כי לאחר שצוותים עזבו את העבודה במיון המזוודות והחלו עיכובים בעבודה בנתב"ג, ניתנה הוראה לסגור את נתב"ג לנחיתות ונסגרו דלפקי הצ'ק-אין".

יו"ר הוועד, שבינתיים הודח מחברותו בליכוד, טען: "במהלך הישיבה בממצאים הראשוניים של בדיקת אירועי סגירת נתב"ג, נאמר שמנהל נתב"ג נתן את ההוראה לסגור את נתב"ג. זה ממצא שלא היה עליו ויכוח, כי לאחר שצוותים עזבו את העבודה במיון המזוודות והחלו עיכובים בעבודה בנתב"ג, ניתנה הוראה לסגור את נתב"ג לנחיתות ונסגרו דלפקי הצ'ק-אין".

יו"ר ועד העובדים המושמץ טען עוד כי יו"ר רשות שדות התעופה יפתח רון-טל אפשר לו לומר בדיון היום את שעל ליבו. "אמרתי בישיבה את עמדתי לגבי מנהל נתב"ג. הדוח הראשוני נכתב על-ידי מבקר הרשות ומשרד רואה חשבון חיצוני, אנשים שעובדים אצל הרשות, ואני חושש מתוצאות מוזמנות מראש. חברי המועצה שמעו אותי ואמרתי להם שאני רוצה שהאמת תצא לאור".

יו"ר ועד העובדים המושמץ טען עוד כי יו"ר רשות שדות התעופה יפתח רון-טל אפשר לו לומר בדיון היום את שעל ליבו. "אמרתי בישיבה את עמדתי לגבי מנהל נתב"ג. הדוח הראשוני נכתב על-ידי מבקר הרשות ומשרד רואה חשבון חיצוני, אנשים שעובדים אצל הרשות, ואני חושש מתוצאות מוזמנות מראש. חברי המועצה שמעו אותי ואמרתי להם שאני רוצה שהאמת תצא לאור".

יו"ר ועד העובדים המושמץ טען עוד כי יו"ר רשות שדות התעופה יפתח רון-טל אפשר לו לומר בדיון היום את שעל ליבו. "אמרתי בישיבה את עמדתי לגבי מנהל נתב"ג. הדוח הראשוני נכתב על-ידי מבקר הרשות ומשרד רואה חשבון חיצוני, אנשים שעובדים אצל הרשות, ואני חושש מתוצאות מוזמנות מראש. חברי המועצה שמעו אותי ואמרתי להם שאני רוצה שהאמת תצא לאור".

עוד טען עידן: "לא הייתה סיבה בעולם לסגור את השדה. שיביאו חוקר מוסד או שב"כ או משטרה שיבדקו את האמת בלבד. מנהל נתב"ג שקיבל החלטה תחת לחץ הוא כולה שלושה חודשים בתפקיד. עובדים באותו יום פשוט קרסו מהעומס והפסיקו לעבוד. תוך שעתיים הייתה אמורה להגיע משמרת נוספת. בגלל עיכובים מעולם לא ניתנה הוראה לסגור את נתב"ג. שלא יגידו שלא אמרתי, בסוף הכול יקרוס בנתב"ג. זה לא הכול פנחס עידן. הוועדה שמינו ברשות מתפרנסת ממנה. אמרתי להם שעובדים נופלים מהרגליים, לא יכולים לעמוד בעומס ובסוף הכול יקרוס. אני מודה ליו"ר רון-טל שנתן לי לדבר".

עוד טען עידן: "לא הייתה סיבה בעולם לסגור את השדה. שיביאו חוקר מוסד או שב"כ או משטרה שיבדקו את האמת בלבד. מנהל נתב"ג שקיבל החלטה תחת לחץ הוא כולה שלושה חודשים בתפקיד. עובדים באותו יום פשוט קרסו מהעומס והפסיקו לעבוד. תוך שעתיים הייתה אמורה להגיע משמרת נוספת. בגלל עיכובים מעולם לא ניתנה הוראה לסגור את נתב"ג. שלא יגידו שלא אמרתי, בסוף הכול יקרוס בנתב"ג. זה לא הכול פנחס עידן. הוועדה שמינו ברשות מתפרנסת ממנה. אמרתי להם שעובדים נופלים מהרגליים, לא יכולים לעמוד בעומס ובסוף הכול יקרוס. אני מודה ליו"ר רון-טל שנתן לי לדבר".

עוד טען עידן: "לא הייתה סיבה בעולם לסגור את השדה. שיביאו חוקר מוסד או שב"כ או משטרה שיבדקו את האמת בלבד. מנהל נתב"ג שקיבל החלטה תחת לחץ הוא כולה שלושה חודשים בתפקיד. עובדים באותו יום פשוט קרסו מהעומס והפסיקו לעבוד. תוך שעתיים הייתה אמורה להגיע משמרת נוספת. בגלל עיכובים מעולם לא ניתנה הוראה לסגור את נתב"ג. שלא יגידו שלא אמרתי, בסוף הכול יקרוס בנתב"ג. זה לא הכול פנחס עידן. הוועדה שמינו ברשות מתפרנסת ממנה. אמרתי להם שעובדים נופלים מהרגליים, לא יכולים לעמוד בעומס ובסוף הכול יקרוס. אני מודה ליו"ר רון-טל שנתן לי לדבר".