מועצת רשות שדות התעופה קיבלה היום (ראשון) ממצאים ראשוניים מוועדת הבדיקה הפנימית שמונתה לחקור את הכאוס שנגרם ב-20 באוגוסט בנמל התעופה בן גוריון, בעקבות עצירת הפעילות בשדה. פנחס עידן, יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה שהשתתף בדיון אף שלא הוזמן אליו, טען בשיחה עם ynet: "בישיבה הסכימו איתי שמנהל נתב"ג (זהר גפן) נתן את ההוראה בפזיזות לסגור את נתב"ג". ברשות שדות התעופה אמרו בתגובה שהטענות של עידן כלל אינן נכונות. בתום הישיבה נקבע מועד לדיון המשך.
עידן, היו"ר הכול-יכול של ועד העובדים שספג ביקורת קשה על המהלך של שביתת פתע בשיא עונת הטיסות, התייחס בדבריו היום בדיון להודעה שפרסמה רשות שדות התעופה ביום השיבושים האדיר. בהודעה נכתב אז בין היתר: "החל מהשעה 14:00 תופחת הפעילות האווירית בנתב"ג, עד לעצירה מלאה של נחיתות. המראות יצאו בהדרגה לפי לוח טיסות מעודכן".
יו"ר הוועד, שבינתיים הודח מחברותו בליכוד, טען: "במהלך הישיבה בממצאים הראשוניים של בדיקת אירועי סגירת נתב"ג, נאמר שמנהל נתב"ג נתן את ההוראה לסגור את נתב"ג. זה ממצא שלא היה עליו ויכוח, כי לאחר שצוותים עזבו את העבודה במיון המזוודות והחלו עיכובים בעבודה בנתב"ג, ניתנה הוראה לסגור את נתב"ג לנחיתות ונסגרו דלפקי הצ'ק-אין".
"אני חושש מתוצאות מוזמנות מראש"
יו"ר ועד העובדים המושמץ טען עוד כי יו"ר רשות שדות התעופה יפתח רון-טל אפשר לו לומר בדיון היום את שעל ליבו. "אמרתי בישיבה את עמדתי לגבי מנהל נתב"ג. הדוח הראשוני נכתב על-ידי מבקר הרשות ומשרד רואה חשבון חיצוני, אנשים שעובדים אצל הרשות, ואני חושש מתוצאות מוזמנות מראש. חברי המועצה שמעו אותי ואמרתי להם שאני רוצה שהאמת תצא לאור".
עוד טען עידן: "לא הייתה סיבה בעולם לסגור את השדה. שיביאו חוקר מוסד או שב"כ או משטרה שיבדקו את האמת בלבד. מנהל נתב"ג שקיבל החלטה תחת לחץ הוא כולה שלושה חודשים בתפקיד. עובדים באותו יום פשוט קרסו מהעומס והפסיקו לעבוד. תוך שעתיים הייתה אמורה להגיע משמרת נוספת. בגלל עיכובים מעולם לא ניתנה הוראה לסגור את נתב"ג. שלא יגידו שלא אמרתי, בסוף הכול יקרוס בנתב"ג. זה לא הכול פנחס עידן. הוועדה שמינו ברשות מתפרנסת ממנה. אמרתי להם שעובדים נופלים מהרגליים, לא יכולים לעמוד בעומס ובסוף הכול יקרוס. אני מודה ליו"ר רון-טל שנתן לי לדבר".
נוכחים בדיון האשימו את עידן כי "בין ההטחות הבריוניות" שהשמיע צעק: "גם אם לא אשאר בארגון הזה, אני אשלוט על כל מה שקורה בנתב"ג. יש לי הכוח לעצור כאן כל פעילות של עובדים אם הם קורסים מעבודה". עוד טענו גורמים שנכחו בישיבה שעידן איים, ואמר שאם ירצה הוא "מביא 200 איש וחוסם את הכניסה לנתב"ג. כבר עשינו כאלה מהלכים בעבר".
מהנתונים שהוצגו היום בוועדה עלה בין יתר עיקר הטיעונים כי החלטת נתב"ג לעצור את מערך שינוע המזוודות הייתה כתוצאה מעזיבה פתאומית ("שביתה איטלקית") של עמדות המיון. המהלך הפתאומי של הוועד עם העובדים לא הותיר הרבה ברירות, ולפי ועדת הבדיקה הוביל להחלטה נכונה של עצירת הפעילות בעמדות הצ'ק-אין בשעה 14:00 בצהריים.
נכון לעכשיו מדובר בהצגת סטטוס ראשוני שכלל סקירה עובדתית של השתלשלות האירועים. עבודת ועדת הבדיקה טרם הסתיימה, ובשלב זה אין מסקנות סופיות. בסוף עריכת התחקיר יוגש דוח סיכום שיוצג לשרת התחבורה מירי רגב. לאחר קבלת כל הממצאים הסופיים, תתקבל ההחלטה בנוגע למחירים אישיים שצפויים לשלם האחראים למחדל. ועדת הבדיקה החיצונית והעצמאית שמינתה השרה רגב עדיין לא החלה את עבודתה.
מרשות שדות התעופה נמסר בתגובה: "כל ישיבות המועצה מוקלטות ומתומללות. מה שנאמר בהן מופץ במסגרת פרוטוקול. הדברים שפורסמו אינם נכונים ואינם עולים בקנה אחד עם התיעוד העובדתי הקיים. מהנתונים הראשוניים עלה בבירור כי החלטת נתב"ג לעצור את מערך שינוע המזוודות כתוצאה מעזיבת כ-35 עובדים ב-20 באוגוסט הייתה החלטה נכונה ובמקומה".
בהמשך מסרו עוד כי "הטענות המועלות בכתבה אינן נכונות עובדתית. הניסיון לקשור בין העומסים והעיכובים בנתב"ג לבין מודל העסקת העובדים הוא מופרך. העומסים בתקופה האחרונה נובעים, בין היתר, ממגבלות במרחב האווירי האירופי, ובפרט באזור יוון וקפריסין, וכן מפעילות ומנוכחות של מטוסי תדלוק. אין לכך כל קשר למודל העסקת העובדים ברשות.
"מה שקובע הוא מספר העובדים ולא שיטת ההעסקה שלהם. כולם רוצים להיות קבועים זה לא בהכרח הפתרון. תקופות ההעסקה של עובדים עונתיים וארעיים מוגדרות מראש ומוסדרות בהסכמים הקיבוציים שנחתמו בין רשות שדות התעופה לבין ההסתדרות ונציגות העובדים. לעובדים אלה מובהר מלכתחילה כי העסקתם היא לתקופה קצובה. הרשות מגייסת עובדים במהלך כל השנה וביתר שאת בימים אלה על מנת לעמוד בביקושים ההולכים וגוברים.
"היקף כוח האדם ברשות מותאם לאורך השנה להיקפי הפעילות המשתנים, ובכלל זה לתגבור הנדרש בתקופות השיא ובעונת הקיץ. זהו מודל מוסכם ומוסדר במסגרת יחסי העבודה הקיבוציים עם ועדי העובדים וההסתדרות לא מהלך שנועד לעקוף מתן קביעות. ראוי כי לפני פרסום האשמות חמורות כלפי רשות שדות התעופה ועובדיה, ייבדקו העובדות".