אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה הגיש היום (ראשון) לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה בירושלים כתב תובענה נגד מוחמד סנעאללה, אח במחלקה האורולוגית בבית החולים רמב"ם בחיפה. כתב התובענה מייחס לו ביצוע מעשים מגונים במטופלת שהייתה מאושפזת במחלקה.

"ביצע את המעשה לשם גירוי מיני תוך ניצול תפקידו" ( אילוסטרציה: shutterstock )

המטופלת שהתה ברמב"ם בין 5 ל-8 בפברואר 2024, ובלילה הראשון של אשפוזה עבד סנעללה במשמרת לילה. על פי כתב התובענה, בסביבות 1:00 אחר חצות הוא נכנס לחדרה, הגיף את וילון ההפרדה, טיפל בעירוי שלה ושאל אותה אם היא סובלת מכאבים. כשהשיבה שכואבת לה הבטן, הורה לה להוריד את מכנסיה.

בשלב זה, נטען, הוא החל ללחוץ על גופה מתחת לחולצתה ושאל אותה שוב ושוב "פה?". בהמשך מישש את החזה שלה, ביקש ממנה להוריד גם את תחתוניה ונגע באיבר מינה.

האישה, צוין, פעלה לפי הנחיותיו ולא התנגדה, משום שהניחה שמדובר בבדיקה שנועדה לאתר את מקור הכאב. הנציבות טוענת שסנעללה עשה זאת לשם גירוי מיני, תוך ניצול תפקידו, ולאחר שהשיג את הסכמת המטופלת במרמה לגבי מהות המעשים.

בנציבות מייחסים לו עבירה של מעשה מגונה בנסיבות של הסכמה שהושגה במרמה. כמו כן הוא מואשם בהתנהגות שאינה הולמת עובד מדינה ובפגיעה במשמעת שירות המדינה.