אדם אחד נרצח וארבעה נוספים נפצעו אחר הצהריים (יום חמישי) מירי במרכז וושינגטון בירת ארה"ב, שהחל במכון כושר ונמשך ברחוב סמוך. כך הודיעה המשטרה המקומית, שדיווחה כי היורה התבצר אחר כך בדירתו הסמוכה, וכי אחרי משא ומתן בינו לבין השוטרים הוא ירה בעצמו ונהרג. לפי המשטרה מצבו של אחד הקורבנות הוא אנוש, ולא נשקפת סכנה לחייהם של שלושת הפצועים האחרים..

האירוע התרחש בשכונת לוגן סירקל, שכונה טרנדית וצפופה בלב עיר הבירה, במרחק של קילומטר וחצי צפונית לבית הלבן. המניע לירי עדיין אינו ברור, אבל המשטרה ציינה כי ככל הנראה ליורה היה סכסוך כלשהו עם ועד בעלי הדירות בבניין שבו התגורר.

גלריה שוטרים עם רובים שלופים בבניין שבו התבצר היורה ( צילום: Zach Bernard / X )

( צילום: REUTERS/Aaron Schwartz )

( צילום: REUTERS/Aaron Schwartz )

( צילום: REUTERS/Jonathan Ernst )

( צילום: REUTERS/JONATHAN ERNST )

( צילום: Ken Cedeno / AFP )

המשטרה קראה לתושבים להימנע מלהגיע לאזור שבו התרחש הירי, מקטע ברחוב 15 שבו בין היתר מכון כושר וכנסייה. מעט אחר כך דיווחה רשת NBC מפי מקור המעורה בפרטים כי לפי החשד אחד הנפגעים נורה בתוך מכון הכושר של רשת "וידה", רשת יוקרתית שעלות המנוי החודשי בה יכולה להגיע לכ-200 דולר. הגורם אמר כי היורה נכנס למכון, ירה לפחות באדם אחד בגב – ואז רץ החוצה. ב-CNN דיווחו כי אחרי שנמלט ממכון הכושר החשוד המשיך לירות, בין היתר לעבר חניון כלשהו. גורמים המעורים בפרטים אמרו לרשת החדשות כי היורה הוא גבר לבן בעל מבנה גוף חסון.

גורם במערכת אכיפת החוק אמר ל-NBC כי אחרי הירי החשוד התבצר בדירה מעל מכון הכושר. בהמשך הודיעה המשטרה כי הדירה שבה התבצר הייתה הדירה שבה הוא מתגורר, בקומה השביעית בבניין, וכי אחרי שהחל משא ומתן בינו לבין השוטרים נשמע לפתע קול ירייה. בעקבות זאת השוטרים פרצו פנימה וגילו שירה בעצמו. כוחות משטרה גדולים הוזעקו לאזור, וכמה רחובות סמוכים לזירה נחסמו. הגורם ששוחח עם NBC אמר כי סוכנים מהשירות החשאי סייעו באבטחת הפרימטר לתיחום הזירה. גם חיילי המשמר הלאומי שהנשיא דונלד טראמפ שלח אשתקד לעיר הבירה הוזעקו כדי לסייע.

עד הראייה ג'יימס ספלמן, שהיה בתוך מכון הכושר בזמן הירי, אמר לסוכנות הידיעות AP כי שמע את קולות הירי הראשונים מעט אחרי השעה 08:00 בבוקר. לדבריו במכון שהו באותו זמן כ-50 מתאמנים: "בתוך שניות אחד הגברים התמוטט על הרצפה, ושלולית דם נוצרה סביבו", הוא סיפר. "אחד המתאמנים מיהר להגיש לו עזרה. הוא מת במקום. הוא נורה בצוואר". ספלמן הוסיף כי הוא ומתאמנים נוספים נמלטו מחדר הכושר, וכי אז שמע יריות נוספות באזור. לדבריו, הוא שמע כשתי יריות בתוך מכון הכושר וכחמש או שש יריות מחוצה לו.

( צילום: MANDEL NGAN / AFP )

( צילום: Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

( צילום: Andrew Leyden / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

( צילום: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson )

( צילום: Daniel SLIM / AFP )

ב-CNN דיווחו כי גם מסוקים משטרתיים נראו בשמיים. כתב של הרשת העיד על הבהלה הגדולה שהייתה באותם רגעים באזור, ודיווח כי שמע שוטר צועק לעוברי אורח: "יש יורה פעיל!". לפי CNN הוראה להסתגר בבתים פורסמה לתושבים בחלקים גדולים בשכונת לוגן סירקל. ראיין דוביצקי, תושב המקום, סיפר גם הוא ל-AP כי שמע בסביבות השעה 8 חמישה קולות נפץ. לדבריו הקולות לא נשמעו ברצף, ולפיכך הוא סבר תחילה שמדובר אולי ברעש מעבודות בנייה, אבל זמן קצר לאחר מכן הוא הביט החוצה מהחלון בדירה שלו וראה "שוטרים שנמצאים בכל מקום".