שלוש שנים חלפו מאז טבח שבעה באוקטובר, שלוש שנים שבהן מדינת ישראל שינתה את פניה. משפחות רבות הצטרפו למעגל השכול, חיילים וחיילות נושאים פגיעות בגוף ובנפש, ועדיין אותם אנשים ממשיכים לשאת בעול הביטחוני ובמחיר הכלכלי והחברתי של השירות: לוחמי הסדיר, המילואימניקים והמילואימניקיות, שרבים מהם צברו מאות ימי שירות, ובני ובנות זוגם שנותרו עם הילדים, העסק והחרדה. הם לא ביקשו הנחות. הם התייצבו.

( צילום: אלכס קולומויסקי )

ובזמן שהם התייצבו, הקואליציה הנוכחית המשיכה לדחות את ההכרעה בסוגיית הגיוס באמצעות הסדרים ופשרות, לצד העברות תקציביות מגזריות. המציאות הביטחונית השתנתה מן היסוד. חלוקת האחריות לא השתנתה בהתאם.

אני עורכת דין מזה כ-35 שנה ומחוקקת לשעבר. המחוקק רשאי להבחין בין אוכלוסיות שונות, אך הבחנה מגזרית מחייבת הצדקה עניינית ועמידה בדרישות החוקתיות של תכלית ראויה ומידתיות. ביוני 2024 קבע בג"ץ שבהיעדר הסדר חוקי לפטור, על המדינה לפעול לגיוס תלמידי הישיבות החייבים בשירות, בהתאם לחוק. למרות זאת, הממשלה קידמה הסדרי דחייה, פטור והגנה מפני אכיפה. בעיניי, אין הצדקה לפטור צעירים הכשירים לשרת, ובוודאי מי שתורתם אינה אומנותם, בזמן שאחרים נדרשים להקריב שוב ושוב.

אחריות משותפת מחייבת שכל אחד ואחת יישאו בחובת השירות למדינה. על הערך הזה חונכנו ולאורו אנו מחנכים את ילדינו. כשממשלה דורשת הקרבה מאותן משפחות ופוטרת אחרות משירות, היא שוחקת את האמון בשיקול דעתה, במחויבותה לטובת כלל האזרחים ובהגינות חלוקת האחריות.

הרמטכ"ל מתריע שוב ושוב על המחסור בחיילים ועל שחיקת המילואים. מול איומים בכמה זירות, הנטל נופל על אותם צעירים וצעירות, גיבורים וגיבורות. משפחות שכולות נושאות באובדן שאין נורא ממנו, ומשפחות אחרות, ומשפחתי ביניהן, שולחות שוב ושוב ושוב, את יקיריהן אל הסכנה - סבב אחר סבב. ממשלה שמרחיבה את המשימות חייבת להבטיח את כוח האדם לביצוען. גם לגבורה יש גבול אנושי.

המחיר הכלכלי המצטבר

עסקים נפגעים, קריירות נעצרות ולימודים נדחים. בני ובנות זוג מצמצמים עבודה כדי להחזיק את הבית. פיצוי כספי אינו משיב במלואו הזדמנויות שאבדו. הרחבת מעגל המשרתים חיונית גם לחוסן המשק.

כל חיי הציבוריים נאבקתי למען שוויון זכויות לכל. אך אין שוויון זכויות בלי שוויון בחובות - זו המחויבות הערכית של חברה המבוססת על אחריות הדדית. זכויות יסוד אינן מותנות בשירות

כל חיי הציבוריים נאבקתי למען שוויון זכויות לכל. אך אין שוויון זכויות בלי שוויון בחובות - זו המחויבות הערכית של חברה המבוססת על אחריות הדדית. זכויות יסוד אינן מותנות בשירות. אך ניתן לקבוע בדין ובמידתיות הטבות למשרתים והשלכות להפרת חובת השירות. יש להבחין בין מי שאינו יכול לשרת או פטור כדין לבין מי שחייב בשירות, כשיר לו ובוחר להשתמט.

השיבוץ לשירות הצבאי ייקבע לפי צורכי צה"ל וההתאמה האישית, והשירות האזרחי יהיה משמעותי ומפוקח. על המדינה לבנות מסלולים המכבדים את אורח החיים ואת זכויות המשרתים, ולקבוע אכיפה ויעדים מדידים. המבחן יהיה כמה חיילים נוספו בפועל לצה״ל וכמה ימי מילואים נחסכו למשפחות.

גדלתי והתחנכתי בערוגות הציונות הדתית, זו המשרתת, התורמת והלוחמת. זו ששילמה ומשלמת את המחיר במיטב בניה ובנותיה. בכנסת כיהנתי כחברת כנסת מטעם המחנה הציוני ומפלגת העבודה. אני מכירה מקרוב עולמות פוליטיים שונים.

איני שוכחת שב-2019 אביגדור ליברמן סירב להתפשר על מתווה הגיוס, גם במחיר בחירות חוזרות. אז עוד לא ידענו איזה אסון עתיד להתרגש עלינו: טבח השבעה באוקטובר, משפחות שאיבדו יקירים שנרצחו, נחטפו ונטבחו, נפגעות ונפגעי אונס, שורדי שבי וחיילים וחיילות שנפלו בהגנה על המולדת.

אילו כבר אז הוסדרה הסוגיה וקודם גיוס משמעותי נוסף, ייתכן שהיינו מגיעים למלחמה עם יותר משרתים, שחיקה מתונה יותר ותחושת שותפות חזקה יותר. השנים שבהן נדחתה ההכרעה היו גם הזדמנות לבנות כוח ואמון.

צילום: רמי זרנגר

כעת גוש השינוי צריך להיות "גוש התיקון": להפוך את השוויון בנטל, שהעמיד על סדר יומו המשותף, למחויבות שתעמוד גם במבחן הקואליציוני. העמידה שנדרשה לשם כך מאביגדור ליברמן ב-2019 ממחישה את הנכונות לשלם מחיר פוליטי. גם אם לא תמיד הסכמתי עם עמדותיו, אני סומכת עליו שיפעל לקידום גיוס לכולם.