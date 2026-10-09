הוריקן ראשון זה שנתיים מגיע לחופי ארצות הברית, ומי שלא עזב משלים את ההכנות האחרונות: הוריקן איסאיאס התחזק היום (שישי), בדרכו לחוף מפרץ מקסיקו של ארצות הברית. לפי המרכז הלאומי להוריקנים, ההוריקן צפוי להגיע ליבשה בשעות הערב המאוחרות היום, באזור הגבול בין אלבמה לפלורידה. באזור כבר החל לרדת גשם מהבוקר לאורך החוף, ותנאים של סופה טרופית צפויים להתחיל בשעות אחר הצהריים המוקדמות.

הוריקן איסיאס מתחזק ומתקרב לחופי ארה"ב ( צילום: רויטרס )





הסערה בקטגוריה 3, שנושאת איתה רוחות במהירות 193 קמ"ש, צפויה להמשיך להתחזק. לפי המרכז, סערות בקטגוריה כזו, המוגדרות הוריקנים גדולים, מסוגלות לגרום לנזקים הרסניים. איסאיאס צפויה להיחלש במהירות עם הגעתה לחוף ולרדת בדרגה לסופה טרופית עד שבת אחר הצהריים, אז היא תנוע צפונה ופנימה אל תוך היבשה, לאורך הגבול בין אלבמה למיסיסיפי.

"יש להשלים את ההכנות במהירות, שכן תנאי מזג האוויר יידרדרו במהירות היום", מסר המרכז להוריקנים בתחזית שפרסם בשעות הבוקר המוקדמות. "אף שהסערה אינה צפויה להגיע ליבשה בשיא עוצמתה, סביר להניח שאיסאיאס עדיין יהיה הוריקן משמעותי כשיגיע לחוף".

גלריה מחכים להוריקן, בקו החוף באלבמה ( צילום: AP Photo/Octavio Jones )

ממלאים שקי חול ( צילום: AP Photo/Octavio Jones )

מרוקנים את המדפים ( צילום: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

מלבד רוחות עזות וגלים גבוהים (בגובה של 1.8 עד 2.7 מטרים), ההוריקן הראשון של עונת ההוריקנים באוקיינוס האטלנטי צפוי לגרום גם להצפות ולהיווצרות סופות טורנדו. כמויות הגשם הצפויות במהלך סוף השבוע הן 100 עד 200 מ"מ - ובחלק מהאזורים אף ייתכנו כמויות אדירות של 380 מ"מ גשם. איסאיאס יהיה ההוריקן הראשון שפוגע בקו החוף של ארצות הברית זה שנתיים. הקודם היה הוריקן מילטון, שפגע בחופה של פלורידה ב-9 באוקטובר 2024, בדיוק לפני שנתיים.

אתמול תועדו תושבים מכסים את חלונות בתיהם בלוחות עץ ומציבים שקי חול, ואלפי חיילים של המשמר הלאומי נפרסו באזור. כמה מחוזות הודיעו על פינוי חובה של אזורים מסוימים לאורך החוף ובסרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות נראו פקקי תנועה כבדים בכבישים היוצאים מהאזור. בחופים הונפו דגלים אדומים כפולים. מושלי פלורידה ואלבמה הכריזו על מצב חירום בעשרות מחוזות.

באי דופין שמול חופי אלבמה עודדו הרשויות את התושבים להתפנות מרצונם. ראש העיר, ג'ף קולייר, אמר כי אינו צופה נזק משמעותי, אבל הדגיש: "הסופות האלה בלתי צפויות, ושינוי קל במסלול לכאן או לכאן, או התחזקות ברגע האחרון - אנחנו פשוט חייבים להיות מוכנים לגרוע מכול".

חתונה על החוף, לפני ההוריקן ( צילום: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

( צילום: AP Photo/Gerald Herbert )

הוריקן איסאיאס הוא הראשון בעונת ההוריקנים של 2026, ולמעשה זו הפעם הראשונה זה 75 שנה שבה לא התרחש הוריקן באוקיינוס האטלנטי עד סוף חודש ספטמבר. התחזית העדכנית צופה כי העונה יהיו בין שבע ל-13 סופות בעלות שם, ומתוכן שתיים עד שש עשויות להתפתח להוריקנים. בעונת הוריקנים ממוצעת מתרחשות 14 סופות בעלות שם, מהן שבעה הוריקנים.