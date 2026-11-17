צעירה כבת 20 נהרגה בצהריים (שלישי) בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 5856 סמוך ליישוב ערערה שבוואדי ערה. צוות מד"א קבע את מותה של הצעירה בזירה, המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות התאונה.

צעירה כבת 20 נהרגה בצהריים (שלישי) בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 5856 סמוך ליישוב ערערה שבוואדי ערה. צוות מד"א קבע את מותה של הצעירה בזירה, המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות התאונה.

צעירה כבת 20 נהרגה בצהריים (שלישי) בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 5856 סמוך ליישוב ערערה שבוואדי ערה. צוות מד"א קבע את מותה של הצעירה בזירה, המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות התאונה.