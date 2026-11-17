צעירה כבת 20 נהרגה בצהריים (שלישי) בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 5856 סמוך ליישוב ערערה שבוואדי ערה. צוות מד"א קבע את מותה של הצעירה בזירה, המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות התאונה.
הדיווח על התאונה התקבל בשעה 13:08 במוקד 101 של מד"א במרח שרון. לאחר פעולות החייאה, חובשים ופרמדיקים קבעו את מותה של הצעירה שסבלה מחבלה רב-מערכתית.
הפרמדיקית תמר יובל ואיש רפואת חירום מיחידת האופנועים ראזי מלחם סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת בין שני כלי רכב עם פגיעות פח קשות. הצעירה הייתה מחוסרת הכרה ולכודה, ללא דופק וללא נשימה. תוך כדי פעולות החילוץ התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות, כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותה במקום".
לפי נתוני הרלב"ד (הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים), מתחילת 2026 נהרגו בכבישי ישראל 395 בני אדם.